"Los héroes no mueren": rinden tributo a los combatientes de Constanza, Maimón y Estero Hondo

Jóvenes danzan el himno a los Héroes de Junio durante concierto en el monumento a los combatientes. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

"Mientras exista un dominicano que ame la justicia, ustedes vivirán. Mientras exista una bandera y siga ondeando, ustedes vivirán. Los héroes no mueren mientras un pueblo conserve su memoria".

Con esas palabras, la presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Ysabel Vargas, destacó la noche de este domingo el legado de los combatientes de la expedición del 14 al 20 de junio de 1959.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222400-1-04a74d24.jpeg Dramatización sobre la gesta patriotica del 14 al 20 de junio del 1959. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Este domingo se cumplen 67 años de que un grupo de hombres valientes y patrióticos lucharon por derrocar el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

"Hoy nos reunimos aquí con profundo respeto para honrar la memoria de los héroes de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, al conmemorarse el 67 aniversario de una de las gestas más nobles de nuestra historia patria", indicó Vargas previo al concierto que organizó la fundación en el Mausoleo Héroes de Constanza ubicado en el sector Centro de los Héroes (La Feria), en Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222400-2-1483b4eb.jpeg Dramatización sobre cartas que enviaron expedicionarios a sus parientes previo a la lucha. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Destacó que una nación que recuerda a sus héroes fortalece su identidad y protege su futuro.

En ese mismo orden, Vargas citó las palabras del padre de la patria, Juan Pablo Duarte: "Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222359-a73b8e1a.jpeg Dramatización sobre la gesta patriotica del 14 al 20 de junio del 1959. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

"Esa convicción fue precisamente la que inspiró a aquellos hombres que decidieron enfrentar la tiranía con la única fuerza de sus ideales y su amor por la libertad de este pueblo. La expedición del 59 no fue solamente una acción militar; fue un acto de fe en la dignidad humana y en el derecho de un pueblo a decidir su propio destino", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222358-1-3184f948.jpeg Jóvenes danzan durante el concierto Junio Heroico (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

La presidenta de la fundación sostuvo que, pese a que los protagonistas sabían que la hazaña sería sumamente difícil, comprendían que existen momentos en los que el silencio equivale a la complicidad.

Desafíos actuales

Pese a la lucha y los avances alcanzados por la democracia, Vargas destacó que el país aún tiene barreras que enfrentar, como la desinformación, la corrupción y la defensa de los valores democráticos.

"Ahora los desafíos son otros. Enfrentamos amenazas como la corrupción, la intolerancia, la desigualdad y la pérdida de confianza en las instituciones", agregó.

Vargas refirió que, frente a esos retos de la sociedad actual, el ejemplo de los héroes de junio continúa iluminando al pueblo dominicano.

"La memoria histórica no debe convertirse en un ejercicio protocolar reservado para una fecha en el calendario. Debe ser una escuela permanente de ciudadanía. Recordar significa aprender; honrar, significa actuar" Ysabel Vargas Presidenta de la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo “

Finalmente, la presidenta de la fundación exhortó a los jóvenes a seguir el legado de los héroes de junio y recordó que la patria que soñaron los expedicionarios sigue siendo una tarea colectiva que requiere conocimiento, ética y compromiso.

Danza, drama y canto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222401-1-4f096c33.jpeg Niños y adolescentes participan en el concierto Junio Heroico en honor a los combatientes del 1959. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Bajo la producción de Mónika Despradel, niños y jóvenes protagonizaron danzas, canciones y representaciones teatrales que reflejaron el sentimiento patriótico y el respeto por los héroes de la expedición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222400-7c8bc2b9.jpeg Jóvenes danzan himno a los Héroes de Junio bajo la producción de Mónika Despradel (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El concierto "Junio Heroico" resumió, a través de actividades artísticas, la lucha de los combatientes que buscaban instaurar en el país un gobierno democrático.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222358-7411b5fc.jpeg Durante el concierto los artistas dedicaron canciones a los héroes de junio. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

Con la canción "Valió la pena", la intérprete destacó la valentía de los héroes, cuyo sacrificio contribuyó a fortalecer la lucha que años después culminó con el fin de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-222401-2-1d66d84d.jpeg Productora de la danza, Mónika Despradel junto a jóvenes y niños participantes. (DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA)

El acto contó con la presencia del comandante Delio Gómez Ochoa, uno de los pocos sobrevivientes de la gesta militar; el embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Reyes; el contralor general de la República, Gerardo Espinosa; la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz; el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal; el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, y representantes de diversas organizaciones.

La actividad reunió a autoridades, dirigentes comunitarios, estudiantes y ciudadanos para rendir tributo a los expedicionarios de junio de 1959. A través de discursos, expresiones artísticas y testimonios históricos, los participantes resaltaron la importancia de preservar la memoria de quienes sacrificaron sus vidas en la lucha por la libertad y la democracia en el país.



Sobre la expedición La expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo se inició el 14 de junio de 1959, cuando un grupo de dominicanos y extranjeros llegó al país con el objetivo de enfrentar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Los expedicionarios ingresaron por vía aérea y marítima, organizados desde el exilio y motivados por ideales democráticos. Aunque la mayoría de los combatientes fue capturado o asesinado por las fuerzas del régimen, su acción tuvo un profundo impacto político y moral en la sociedad dominicana. La expedición evidenció que existía una oposición organizada dispuesta a enfrentar la tiranía. El sacrificio de los expedicionarios se convirtió en un símbolo de resistencia y patriotismo. Su legado inspiró a nuevas generaciones de luchadores por la libertad y contribuyó al fortalecimiento del movimiento democrático que años después ayudaría a poner fin a la dictadura trujillista. Entre los sobrevientes se encontraban los dominicanos Poncio Pou Saleta, Mayobanex Vargas y Francisco Medardo Germán, junto a los cubanos Delio Gómez Ochoa y Pablo Mirabal.