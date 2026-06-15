Conape reporta más de 2,500 denuncias de maltrato contra adultos mayores desde 2022

El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) informó que entre enero de 2022 y junio de 2026 ha recibido e intervenido 2,512 denuncias relacionadas con situaciones de maltrato contra personas adultas mayores en todo el país.

La entidad dio a conocer la cifra a propósito de la conmemoración, este 15 de junio, del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, mediante un comunicado en el que llamó a la sociedad dominicana a fortalecer las acciones de prevención y protección de este grupo poblacional.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a la sociedad dominicana a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de garantizar el respeto, la dignidad y la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

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Según el Conape, los casos reportados incluyen agresiones físicas y psicológicas, abuso económico, abandono, negligencia y vulneración de derechos fundamentales, situaciones que afectan el bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas mayores.

"Ante esta realidad, no basta con generar conciencia; es necesario promover entornos seguros, fortalecer los mecanismos de protección social, garantizar el acceso a justicia y servicios oportunos y fomentar una cultura de buen trato que reconozca el valor, la experiencia y las contribuciones de las personas mayores a la sociedad", expresó la entidad.

La institución señaló que el maltrato hacia este segmento de la población continúa siendo una realidad que en muchas ocasiones permanece oculta o invisibilizada, por lo que consideró necesario reforzar los mecanismos de protección social y garantizar el acceso a la justicia y a servicios oportunos.

Llamado a la acción

Bajo el lema "Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores", el organismo exhortó a promover entornos seguros y una cultura de buen trato que reconozca el valor, la experiencia y los aportes de los adultos mayores a la sociedad.

De igual manera, destacó la importancia de brindar una atención especial a las personas mayores que viven con alguna discapacidad o que presentan condiciones de dependencia, asegurando que reciban los cuidados y apoyos necesarios para ejercer plenamente sus derechos y mantener su autonomía.

En el comunicado, el director ejecutivo del Conape, Demetrio Vicente, reafirmó el compromiso de la institución de continuar impulsando políticas, programas y acciones orientadas a la protección integral de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.

El organismo recordó que el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 66/127, con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de proteger los derechos de las personas mayores y erradicar todas las formas de violencia en su contra.

De acuerdo con la Ley 352-98, el Conape es la entidad responsable de velar por el bienestar y la garantía de los derechos de los adultos mayores en la República Dominicana.