Desaparece aeronave dominicana en el Caribe; IDAC activa protocolo

Tipo de aeronave desaparecida. Es una Beechcraft BE-58P. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dominicanas activaron este lunes los protocolos correspondientes de seguimiento y coordinación internacional luego de que los Servicios de Tránsito Aéreo de Trinidad y Tobago reportaran la desaparición de una aeronave de matrícula dominicana HI-1145 mientras realizaba operaciones en el Caribe oriental.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) informó que recibió una notificación oficial del Centro de Control de Área (ACC) de Piarco, Trinidad y Tobago, mediante la cual se declaró una fase de peligro (Detresfa) por la pérdida de contacto con la aeronave tipo Beechcraft BE-58P, registrada a nombre de la empresa JM Espinosa Agroindustria, S.R.L.

Según el informe preliminar, la última posición conocida de la aeronave fue registrada a una altitud aproximada de 4,000 pies y a unas 40 millas náuticas al sur del Aeropuerto de Kingstown, en San Vicente y las Granadinas.

Una nota de prensa indica que las autoridades indicaron que la aeronave había salido originalmente del Aeropuerto Internacional de Punta Cana el pasado 16 de mayo con destino a Canouan Island, en San Vicente y las Granadinas, de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Gestión Aeronáutica (SIAGA).

Asimismo, se informó que la aeronave realizó operaciones de vuelo el 10 de junio desde y hacia Canouan Island, mientras que el 12 de junio efectuó un vuelo local entre aeródromos de San Vicente y las Granadinas, recorriendo aproximadamente 30 millas náuticas.

Perdió contacto con el radar

Durante una de esas operaciones, y tras despegar desde Kingstown, la aeronave perdió contacto radar y las comunicaciones con el centro de control de Piarco.

La información compartida por las autoridades dominicanas indica que, conforme a los procedimientos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los controladores activaron las distintas fases de emergencia hasta declarar oficialmente la fase de peligro.

El IDAC señaló que mantiene coordinación permanente con organismos internacionales y autoridades aeronáuticas de la región para dar seguimiento al caso y apoyar las labores que se desarrollan conforme a los protocolos internacionales de búsqueda y salvamento.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre posibles ocupantes de la aeronave ni sobre hallazgos relacionados con su ubicación.