Escuchar, apoyar y no juzgar: el rol de familiares y amigos ante casos de violencia en la pareja

Cuando una persona es víctima de violencia, una de las medidas de protección más recomendadas es contar con una red de apoyo integrada por familiares, vecinos o amigos que sepan cómo actuar en caso de emergencia y que le brinden seguridad y acompañamiento.

La psicóloga y especialista en violencia intrafamiliar, Heidy Camilo, explicó que el entorno cercano desempeña un papel fundamental, al punto de contribuir a salvar vidas, ya que con frecuencia la persona afectada no reconoce que está siendo víctima de violencia.

Según indicó Camilo, esto ocurre debido a que muchas conductas abusivas se van normalizando dentro de la relación, lo que impide reconocer como violencia acciones como las amenazas, el control, el aislamiento o la desvalorización.

En ese sentido, destacó que las personas cercanas suelen tener mayor claridad para identificar las señales y los comportamientos de alerta, ya que no están emocionalmente involucradas en la relación. Sin embargo, enfatizó que ese acompañamiento debe basarse en la escucha, la comprensión y la empatía, evitando cualquier actitud de juicio o reproche.

"Una vecina que, cuando escuche un episodio violento o cuando yo diga una palabra clave, sepa que tiene que llamar al 911 o que tiene que golpear la puerta con cualquier excusa y decir: ´Mire, yo estoy aquí´, como un mecanismo para interrumpir el episodio violento", expresó.

¿Cómo acercarse a una posible víctima?

Salir de una relación violenta es un proceso complejo que requiere acompañamiento, comprensión y espacios seguros. En ese sentido, Camilo indicó que el apoyo de familiares y amigos debe centrarse en la empatía y no en el juicio.

La especialista recomendó a familiares y allegados acercarse evitando cualquier comentario que implique culpa o reproche, ya que las víctimas suelen cargar con sentimientos de vergüenza, miedo y responsabilidad por lo ocurrido, lo que dificulta que pidan ayuda o reconozcan la situación de violencia.

"Lo más importante es nunca juzgar a una víctima", afirmó Camilo.

Señaló que el acompañamiento debe basarse en la escucha y el apoyo. Frases como "Estoy preocupada por ti", "He notado cambios en tu conducta" o "Estoy aquí para lo que necesites" pueden facilitar la confianza y abrir la posibilidad de pedir ayuda.

Por el contrario, expresiones como "¿Por qué permites que te trate así?" o "Tienes que salir de ahí" pueden generar culpa, aumentar el aislamiento y reforzar el silencio de la víctima.

Señales que deben alertar a familiares y amigos

La especialista indicó que existen conductas que suelen pasar desapercibidas, pero que pueden indicar la presencia de violencia en una relación.

Una de las primeras señales de alerta son las conductas de control excesivo ejercidas por la pareja. Entre ellas, los casos en que una persona siente que debe pedir permiso a su pareja para asistir a actividades sociales, muestra ansiedad constante por llegar a tiempo a casa o modifica su comportamiento cuando la pareja aparece.

Otras señales son la revisión del teléfono y el acceso a cuentas personales, prácticas que algunas víctimas llegan a normalizar sin percibirlas como una forma de violencia.

"El tema del silencio, el hecho de que haga un silencio sepulcral cuando llega la pareja, nos da una señal de alerta".

Entre las señales que con frecuencia pasan desapercibidas para la víctima, pero no para quienes la rodean, destacan las amenazas disfrazadas de comentarios cotidianos, los cambios bruscos de comportamiento y los silencios repentinos cuando la pareja está presente.

También recomendó prestar atención cuando una persona vive constantemente con miedo, nerviosismo o tensión alrededor de su pareja.

El cuerpo también puede dar señales de alarma. Según la terapeuta, cuando una persona presenta dolores frecuentes de cabeza, brazos, piernas u otras partes del cuerpo sin una explicación clara, estos pueden estar relacionados con situaciones de violencia y deberían tomarse en consideración.

"Una cosa es que a una persona le duela algo un día, pero constantemente... Ojo con eso. Recordemos que los agresores buscan golpear donde no se note", expresó.

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