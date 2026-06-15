Faride tras muerte de joven en La Vega: Apostamos por una Policía que respete el debido proceso

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto al director de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

"Apostamos diariamente a lograr que todos los agentes policiales cumplan con los debidos procesos que mandan los protocolos" fueron las palabras con las que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, respondió ante los señalamientos de abusos policiales.

Las declaraciones de la funcionaria se produjeron a raíz de la muerte de Marky Abraham García Gil, alias "Maiky", quien falleció el sábado 13 de junio durante una persecución policial en el sector El Hatico, provincia La Vega.

Según versiones difundidas sobre el caso, al momento de ser abatido, García Gil había levantado las manos en señal de rendición ante los miembros de la uniformada. Sin embargo, los agentes habrían ignorado el gesto y lo mataron. Posteriormente, el cuerpo fue retirado del lugar y arrastrado por un callejón.

Ante los cuestionamientos de la prensa, la ministra agregó que ante cada caso que "sale de contexto", los organismos de inspectoría y de asuntos internos de la policía proceden inmediatamente a la investigación.

"Nosotros desde el principio hemos ratificado aquí en innumerables ocasiones y ha sido una voluntad expresa y categórica del presidente de la República que este proceso de transformación policial, que siempre he dicho que implica una transformación cultural, sea basado en los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas", agregó la funcionaria.

Raful indicó además que la Policía Nacional realiza la investigación interna correspondiente, mientras que el Ministerio Público (MP) desarrolla las pesquisas desde el ámbito de su competencia.

"Nosotros no estamos aquí para garantizar impunidad, sino transparencia y que la gente confíe en una Policía Nacional mucho más cercana para servir y proteger", dijo Raful.

Formación de agentes policiales

Los agentes están siendo educados. En ese mismo tenor, la ministra dijo que en el marco de la transformación cultural que se esta llevando a cabo en la institución los nuevos agentes pasan primero por un proceso de formación y evaluaciones psicológicas para garantizar que respeten los derechos de las personas.

"La educación que están recibiendo los agentes policiales que salen de nuestras academias, con más de nueve meses de preparación y tres meses de pasantía, donde son evaluados psicológicamente, donde son evaluados de todas las formas, para nosotros tener por lo menos mínimas garantías de que en su proceder, en su accionar en el territorio, sin importar a lo que se enfrente, puedan mantener la autoridad sin ningún tipo de atropellos. Así que seguimos apostando a eso. Si nosotros no apostáramos a eso, no estuviéramos aquí", comentó la ministra para finalizar.