Expertos de América Latina y el Caribe se reunirán para fortalecer la investigación en salud

La jornada es organizada por la Fundación Etikos, con el apoyo de la UASD, y reunirá a especialistas de RD, Honduras, Colombia y Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

Investigadores, profesionales de la salud, académicos y representantes de instituciones de distintos países de América Latina y el Caribe se darán cita el próximo 3 de julio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para participar en la jornada científica "Colaborar, innovar, transformar: Comunidad de Práctica de The Global Health Network Latinoamérica y el Caribe (TGHN LAC)", un espacio destinado a fortalecer la cooperación regional y el intercambio de conocimientos en investigación en salud.

La actividad forma parte de la agenda de la Reunión Anual de The Global Health Network LAC 2026 y se desarrollará en el Auditorio LAB FIA 510 del edificio Miguel Rosado, perteneciente a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD.

La jornada es organizada por la Fundación Etikos, con el apoyo de la UASD, y reunirá a especialistas de República Dominicana, Honduras, Colombia, Argentina y otros países de la región para debatir sobre los principales desafíos de salud pública y las oportunidades de colaboración científica en América Latina y el Caribe.

Según informó la Fundación Etikos, el programa incluirá conferencias magistrales, paneles de discusión y mesas de diálogo orientadas a impulsar el fortalecimiento de capacidades de investigación, promover el aprendizaje colaborativo y fomentar la creación de alianzas estratégicas que contribuyan a generar respuestas innovadoras a los retos sanitarios de la región.

Durante el encuentro también se presentará la visión estratégica de The Global Health Network y los avances alcanzados por la red en América Latina y el Caribe, incluyendo experiencias desarrolladas por los Clubes de Investigación y nuevas iniciativas dirigidas a ampliar la participación de investigadores y profesionales de la salud en espacios de formación y colaboración científica.

Investigación en salud pública y enfermería

Uno de los temas centrales de la jornada será el fortalecimiento de la investigación en salud pública y enfermería, áreas consideradas clave para la generación de evidencia científica que contribuya a mejorar la calidad de la atención sanitaria y el diseño de políticas públicas más efectivas.

Especialistas de diversos países compartirán experiencias, metodologías, herramientas y recursos orientados al desarrollo de capacidades de investigación, con énfasis en la producción de conocimiento relevante para responder a las necesidades de las comunidades de la región.

Asimismo, se celebrará una mesa redonda sobre ética, integridad científica, hermanamiento institucional y prioridades de investigación en salud pública y enfermería en América Latina y el Caribe. El espacio reunirá a representantes de organizaciones e instituciones académicas comprometidas con la promoción de una investigación responsable, transparente y de calidad.

La Fundación Etikos participará en este diálogo regional a través de Eddys Mendoza, quien abordará la importancia de fortalecer la ética y la integridad científica como pilares fundamentales para el desarrollo de sistemas de investigación más inclusivos, confiables y orientados al bienestar social.

Taller sobre publicación y comunicación científica

Como parte de las actividades formativas, el encuentro concluirá con un taller especializado sobre escritura científica, publicación académica y comunicación del conocimiento, dirigido a investigadores y profesionales interesados en fortalecer sus habilidades para difundir los resultados de sus investigaciones de manera efectiva.

La Fundación Etikos destacó que la Comunidad de Práctica de The Global Health Network Latinoamérica y el Caribe constituye una plataforma de intercambio y aprendizaje que conecta a personas e instituciones comprometidas con el fortalecimiento de la investigación en salud.

A través de esta red, se promueve la colaboración regional, el desarrollo de capacidades y la generación de evidencia científica pertinente para los contextos y necesidades de América Latina y el Caribe, contribuyendo al avance de sistemas de salud más sólidos y basados en el conocimiento.