Gobierno distribuye más de 26 mil raciones alimenticias en sectores vulnerables de Santiago

Las acciones también incluyeron actividades dirigidas a madres de la región a través del programa "Madres que Sostienen, Alimentan y Protegen", desarrollado en los municipios de Tamboril, Baitoa y Gran Arena del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 26 mil familias de sectores vulnerables de Santiago recibieron asistencia alimentaria durante una jornada de cinco días desarrollada por la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), como parte de las acciones sociales impulsadas por el Gobierno, informó este lunes la entidad.

La institución informó que las ayudas consistieron en la entrega casa por casa de kits de raciones alimenticias crudas en comunidades de bajos ingresos de la provincia.

Entre los sectores beneficiados figuran Camboya, Rafey, Ensanche Libertad, Ensanche Bermúdez, Los Pepines, Suelo Duro, Ensanche Mirador, La Yagüita de Pastor, El Hoyo, Bella Vista, Santa Lucía, Pekín y Cristo Rey, entre otros. También se realizaron operativos en La Otra Banda, Villa Liberación y Baracoa.

El director de Dasac, Edgar Augusto Féliz Arbona, indicó que la iniciativa forma parte de la política gubernamental orientada a fortalecer la asistencia social y la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.

"Continuamos trabajando con la gente, llevando apoyo y soluciones integrales a las familias que más lo necesitan", expresó el funcionario.

Durante la jornada, el presidente Luis Abinader encabezó además un encuentro con más de 400 estudiantes de centros educativos públicos y privados de Santiago, actividad en la que se sirvió un almuerzo preparado por los Comedores Comunitarios.

Las acciones también incluyeron actividades dirigidas a madres de la región a través del programa "Madres que Sostienen, Alimentan y Protegen", desarrollado en los municipios de Tamboril, Baitoa y Gran Arena del Cibao.

Según Dasac, los equipos de la institución mantuvieron presencia permanente en las comunidades intervenidas para garantizar que la asistencia llegara directamente a los hogares identificados como prioritarios.

La entidad informó que este tipo de operativos continuará realizándose en otros sectores de Santiago y en distintas provincias del país, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas de asistencia social.