Operativos del Intrant dejan 64 motocicletas retenidas y tres paradas de motoconcho eliminadas

Una de las intervenciones que realizó el Intrant los días 11 y 12 de junio. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, realizó operativos de fiscalización y control en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste que resultaron en la retención de 64 motocicletas, la eliminación de tres paradas de motoconcho y la identificación de 20 extranjeros en condición migratoria irregular.

Las intervenciones se llevaron a cabo los días 11 y 12 de junio como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad vial, reducir la informalidad y avanzar en la regularización del mototransporte.

Según informó el Intrant, durante los operativos fueron intervenidas 15 paradas de motoconcho. Tres de ellas fueron eliminadas por incumplir las condiciones mínimas requeridas para operar.

Las autoridades también registraron 518 personas y motocicletas, realizaron 247 pruebas de alcoholemia y levantaron 97 fiscalizaciones por distintas infracciones. Además, fueron retenidos dos vehículos y detenidas 24 personas.

En el transcurso de las jornadas también fue ocupada un arma blanca.

Resultados de los operativos

Las acciones se concentraron en corredores de alta circulación vehicular y puntos de conexión con el transporte público, entre ellos las avenidas John F. Kennedy, Núñez de Cáceres y Máximo Gómez, en el Distrito Nacional, así como el entorno del kilómetro 9 de la autopista Duarte y la avenida Isabel Aguiar, en Santo Domingo Oeste.

Durante la jornada del 11 de junio, las autoridades intervinieron ocho paradas de motoconcho en el Distrito Nacional y eliminaron una de ellas. En esa operación fueron registradas 332 personas y motocicletas, se practicaron 213 pruebas de alcoholemia y se emitieron 52 fiscalizaciones. Además, fueron retenidas 41 motocicletas, detenidas 15 personas e identificados 14 extranjeros con estatus migratorio irregular.

Al día siguiente, en Santo Domingo Oeste, fueron intervenidas siete paradas de motoconcho, de las cuales dos fueron eliminadas. En esa demarcación se registraron 186 personas y motocicletas, se realizaron 34 pruebas de alcoholemia y se levantaron 45 fiscalizaciones. Asimismo, fueron retenidas 23 motocicletas y dos vehículos, detenidas nueve personas e identificados seis extranjeros en situación migratoria irregular.

Objetivos de los operativos

El Intrant explicó que estos operativos buscan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los conductores y motocicletas dedicadas al transporte de pasajeros, incluyendo licencias de conducir, documentación de los vehículos, seguros vigentes, uso de casco protector y pruebas de alcoholemia.

La institución indicó que continuará desarrollando este tipo de intervenciones junto a los organismos competentes con el objetivo de depurar operadores no autorizados, actualizar los registros de paradas y fortalecer el control estatal sobre el servicio de motoconcho.