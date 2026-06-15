Aerodom instala nuevos equipos de rayos X en el AILA para agilizar inspección de equipajes

Cuatro nuevas máquinas de rayos X en el área de Llegadas del AILA. ( FUENTE EXTERNA )

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) anunció este lunes la instalación de cuatro nuevas máquinas de rayos X en el área de Llegadas del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA), con el objetivo de fortalecer los procesos de inspección de equipajes y mejorar la experiencia de los pasajeros.

Los equipos, de la marca Rapiscan, fueron puestos a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA) y cuentan con tecnología más avanzada para agilizar las revisiones y optimizar la capacidad operativa de una de las principales terminales aéreas del país.

Según informó la empresa, la incorporación de estos sistemas permitirá reducir los tiempos de espera de los viajeros y fortalecer los controles de seguridad y fiscalización en el aeropuerto.

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El director ejecutivo de Aerodom, Cyril Girot, señaló que esta inversión forma parte de la estrategia de modernización que desarrolla la empresa en coordinación con las autoridades dominicanas.

"En Aerodom continuamos trabajando de la mano con las autoridades para impulsar la modernización de nuestros aeropuertos y ofrecer una experiencia cada vez más eficiente y segura a los pasajeros. La instalación de estos nuevos equipos Rapiscan es una muestra concreta de nuestro compromiso de seguir apoyando al Estado dominicano en el fortalecimiento de sus operaciones en el principal aeropuerto del país", expresó.

Avances en la infraestructura aeroportuaria

La empresa indicó que esta iniciativa se suma a otros proyectos destinados a elevar los estándares de servicio, eficiencia y seguridad para los millones de pasajeros que utilizan anualmente la terminal.

Aerodom destacó además que continúa la construcción de una nueva terminal en el AILA, una obra que representa una inversión superior a los 400 millones de dólares.

El proyecto forma parte de un programa integral de modernización aeroportuaria que también contempla la rehabilitación de la pista de aterrizaje y la implementación de un nuevo sistema de manejo de equipajes en la terminal existente.

La empresa aseguró que estas inversiones buscan fortalecer la competitividad del país y consolidar una infraestructura aeroportuaria acorde con estándares internacionales.