Defensor del Pueblo impactó a más de 4 millones de personas en cinco años

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, informó que la institución ha impactado a más de cuatro millones de personas entre 2021 y 2025 a través de acciones de garantismo y programas de formación sobre derechos y deberes ciudadanos.

Durante la rendición de cuentas correspondiente a su quinto año de gestión consecutivo, Ulloa destacó que el alcance de la entidad ha sido posible mediante iniciativas educativas y acciones orientadas a fortalecer la promoción de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional.

Entre los programas desarrollados por la institución mencionó Constitución Animada para Niños y Niñas, la Ruta de los Derechos, el Defensor Estudiantil, las Mesas Comunitarias, Constitución Viva para Todos y Todas en los liceos secundarios, los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, el Defensor Universitario y el Voluntariado del Defensor.

"Hoy estamos presenciando una institución que ha impactado a más de 4 millones de personas de manera directa e indirecta, gracias a estos programas de capacitación y las acciones defensoriales, que reflejan el compromiso del Defensor del Pueblo con la garantía de los derechos fundamentales, la formación, orientación, escucha territorial y construcción de ciudadanía", expresó.

El funcionario explicó que las acciones dirigidas a la promoción de derechos y deberes continuaron fortaleciéndose mediante la oferta formativa impulsada por el Instituto de Altos Estudios y el Aula del Defensor del Pueblo.

En materia de atención ciudadana, indicó que la institución registró 11,624 casos y superó las 45,000 asistencias a través de su Secretaría General, cifras que, según señaló, reflejan un aumento en la demanda de los servicios institucionales y una mayor capacidad de respuesta.

Nuevas iniciativas

Ulloa atribuyó parte de esos resultados a los recorridos realizados en todo el país mediante la Ruta de los Derechos, los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común y las 126 mesas comunitarias desarrolladas a nivel nacional, iniciativas que permitieron ampliar el acceso de la población a los servicios ofrecidos por la entidad.

Como parte de los retos para la nueva etapa institucional, anunció la apertura de la primera delegación regional del Defensor del Pueblo en Santiago de los Caballeros a finales de junio. Asimismo, informó que la institución trabaja en el fortalecimiento de un nuevo modelo de gestión mediante la implementación del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART).

"El Defensor del Pueblo es una institución que escucha, orienta, educa, aplica el derecho y transforma las necesidades de la ciudadanía en respuestas concretas. Tenemos la misión de seguir construyendo confianza pública y garantizar derechos con cercanía, evidencia y humanidad", concluyó.

La rendición de cuentas se realizó en el Congreso Nacional con la presencia de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, legisladores de distintas bancadas, invitados especiales, autoridades y directivos de la institución.

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