Familiares de menor hallada sin vida en Boca Chica acusan a hombre de su muerte

La abuela de la víctima, Yolanda Lora. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Familiares de Lucero Diroche Montero, la menor de 12 años hallada muerta en un local donde operaba una piscina, en el sector Valiente, del distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, provincia Santo Domingo, exigen a las autoridades que profundicen la investigación en torno a su repentino deceso.

Según la abuela de la víctima, Yolanda Lora, uno de los menores implicados en el caso le habría dicho que un hombre identificado como "Wilkin" fue quien causó la muerte de la adolescente.

"Él me dijo que fue Wilkin quien mató a la niña. Me dijo: fue él quien la mató y me quiere culpar a mí", relató la abuela.

El nombrado Wilkin y un hombre apodado "Lebrón" se desempeñaban como vigilantes de la piscina Carlos Yuli, donde fue hallada la adolescente el pasado martes 9 de junio, con heridas de arma blanca y signos de violencia sexual.

Tras conocerse el hecho, ambos fueron apresados para fines de investigación, pero posteriormente quedaron en libertad. Así lo afirmó Lora a periodistas de Diario Libre, quien cuestionó su liberación por parte de las autoridades.

"Ellos son los encargados de la piscina. Ella estaba ahí. Entonces queremos que se investigue a profundidad", expresó.

Lora sostuvo que la familia busca que el caso no termine con la acusación contra el adolescente de 13 años, a quien se le impuso un mes de prisión preventiva en el Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp), anteriormente conocido como "Ciudad del Niño".

"Queremos que se investigue a profundidad el caso de nuestra niña para saber hasta dónde llega. No que lo cierren ahí", manifestó.

Examen forense

La abuela de la víctima confirmó que la menor recibió una agresión sexual, hecho que fue ratificado por una prueba realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

"Tienen los resultados y no nos los han dado todavía. Ella fue violada... nos las entregaron desmembrada", precisó.

Ante la gravedad del hecho, la familia exige que los responsables reciban una condena ejemplar que se ajuste a la magnitud del crimen cometido.