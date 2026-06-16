Capacitan mujeres en formación técnica para ingresar a la construcción en Los Alcarrizos

El programa contó con el apoyo de la Asociación de Mujeres Innovadoras Dominicanas organización dedicada a impulsar el liderazgo, el empoderamiento económico y el desarrollo integral de comunidades vulnerables. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Constru-Yo celebró la tercera graduación consecutiva de mujeres capacitadas en diversos oficios del sector construcción, como parte de su programa de formación técnica orientado a promover la inclusión laboral y la equidad de género.

Durante el acto, las participantes recibieron certificados acreditados por OSHA, gracias al respaldo de Safety Business Solutions, reconocimiento que avala los estándares de seguridad y calidad del proceso formativo.

La actividad reunió a familiares, colaboradores y representantes del sector construcción, quienes destacaron la importancia de crear oportunidades para que más mujeres puedan incorporarse a áreas tradicionalmente dominadas por hombres, indica una nota de prensa.

Nueva generación de mujeres

La presidenta de la fundación, Erasma Beras Monticciolo, afirmó que Constru-Yo nació con el propósito de preparar a una nueva generación de mujeres capaces de construir su propio futuro mediante la capacitación técnica y el acceso a empleos dignos.

Asimismo, la entidad reconoció a colaboradores y aliados estratégicos por su respaldo a los programas de formación y al fortalecimiento de la autonomía económica de la mujer dominicana.

Entre los asistentes estuvieron Gabriela Lee, vicepresidenta de la Junta Directiva; Manuel Tillán, director general de Abi-Karram Morilla, Ingenieros y Arquitectos; y Teresa Isabel Capellán, gerente de Calidad de esa empresa.

En esta promoción participaron diez mujeres del municipio de Los Alcarrizos, quienes completaron con éxito el proceso de capacitación técnica impartido por la fundación.

La jornada incluyó además una intervención especial de la educadora sexual Elaine Feliz, quien compartió reflexiones sobre educación, equidad y bienestar familiar.

El programa contó con el apoyo de la Asociación de Mujeres Innovadoras Dominicanas (ASOMIDO), organización dedicada a impulsar el liderazgo, el empoderamiento económico y el desarrollo integral de comunidades vulnerables.

Con esta nueva graduación, la Fundación Constru-Yo reafirma su compromiso de seguir promoviendo la formación técnica y la inserción laboral de las mujeres, contribuyendo a una mayor participación femenina en el desarrollo económico y social del país.