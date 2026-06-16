La Policía Nacional informó este martes que incautó 27 bocinas, varias plantas amplificadoras y otros equipos de sonido durante un operativo contra la contaminación sónica realizado en los municipios de La Romana y Villa Hermosa.

Las acciones fueron ejecutadas por miembros del Departamento Antirruidos con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), Acción Rápida, la Policía Preventiva y las Fuerzas Armadas.

Además de las bocinas, las autoridades retuvieron un vehículo por generar contaminación sonora y ocuparon varias cajas acústicas utilizadas para la reproducción de música a altos volúmenes.

Durante los operativos también fueron detenidas dos personas por posesión de presuntas sustancias controladas, mientras que un hombre fue conducido a las autoridades por portar un arma de fogueo.

La Policía indicó que cinco establecimientos comerciales recibieron advertencias formales para que mantengan sus niveles de sonido dentro de los límites establecidos por la Ley 90-19 sobre contaminación sónica.

Medidas preventivas y consecuencias legales de los operativos

Como parte de las acciones preventivas, la institución señaló que durante la misma semana se realizaron 210 encuentros de proximidad comunitaria dirigidos a orientar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de la normativa y las consecuencias de las violaciones relacionadas con el ruido excesivo.

Los equipos de sonido incautados fueron remitidos a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, mientras que las personas detenidas por presunta posesión de drogas fueron puestas a disposición de la División Provincial de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para los fines correspondientes.