Capturan en República Dominicana a uno de los 10 fugitivos más buscados en Pensilvania

Eliezer Santana, de 20 años de edad, fue capturado durante un operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Fue capturado en la provincia Hato Mayor, al este de la República Dominicana, un ciudadano estadounidense señalado como uno de los 10 fugitivos más buscados en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Se trata de Eliezer Santana, de 20 años, quien fue apresado en el municipio de Sabana de la Mar durante una intervención realizada por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals) y miembros del Ministerio Público (MP).

Repatriado

Tras su arresto, el individuo, considerado peligroso según la orden de captura internacional emitida en su contra, fue deportado este miércoles por las autoridades dominicanas a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/capturado2jpg-17ea65a0.jpeg Eliezer Santana figura entre los 10 hombres más buscados de Pensilvania. (FUENTE EXTERNA)

Así lo informó la DNCD mediante un comunicado de prensa, en el que señaló que Santana está acusado de homicidio, agresión agravada e intento de causar lesiones corporales con un arma mortal.

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"De acuerdo a la Policía Estatal de Pensilvania, Eliezer Santana, estaría implicado, junto a otras personas en la muerte de un joven de 18 años, en un hecho ocurrido el 14 de abril de 2023, en un taller de mecánica de autos en el Condado de Luzerne", explicó la institución.

Asimismo, destacó que la captura y deportación de Eliezer Santana representa un fortalecimiento de la cooperación entre la República Dominicana, Estados Unidos y otros países aliados en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.