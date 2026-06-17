Familias desalojadas en Valiente claman por ayuda tras perder sus viviendas

Tras el desalojo, la maderas y palos que sostenían las casas quedaron esparcidos en el terreno. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

Al menos siete familias fueron desalojadas de sus viviendas el pasado 10 de junio en el sector Valiente, de Boca Chica, provincia Santo Domingo, una situación que ha dejado a varias personas sin hogar y viviendo en condiciones precarias.

Así lo denunció la señora Marieli Rivera, quien aseguró que fueron desalojados por una persona que se presentó como propietaria de los terrenos donde estaban ubicadas sus viviendas, sin mostrar documentación que acreditara de manera fehaciente la titularidad de esas tierras.

"Yo nunca había escuchado eso que hubiera desalojos sin título, solo con una carta constancia", expresó la mujer, quien ayer martes, junto a familiares, levantaba los escombros de lo que un día fue su casa.

En los terrenos donde alguna vez se levantaron viviendas construidas de madera y zinc, hoy solo quedan escombros: palos, tablas y restos de bloques dispersos sobre el suelo. También se observan inodoros, prendas de vestir y otros enseres de las familias desalojadas expuestos a la intemperie.

En ese contexto, Marieli Rivera solicitó la intervención de las autoridades para esclarecer la situación.

La afectada explicó que muchas de las familias adquirieron los solares hace entre nueve y once años a personas que ocupaban y comercializaban terrenos en la zona, bajo el entendido de que las parcelas no tenían propietarios identificados o que no existían conflictos legales sobre ellas.

"Compramos a 12 mil, 15 mil y hasta 20 mil pesos. Nos dijeron que esos terrenos no tenían problemas", relató.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/perosnas-y-familiares-del-caso-de-la-nina-muerta-en-valiente202606160013-fcac50dc.jpg La señora Marieli Rivera, una de las afectadas por el desalojo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/perosnas-y-familiares-del-caso-de-la-nina-muerta-en-valiente202606160017-27a5060a.jpg Colchones quedaron al aire libre como consecuencia del desalojo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/perosnas-y-familiares-del-caso-de-la-nina-muerta-en-valiente202606160021-bf3e7377.jpg Muchas de las casas desocupadas fueron construidas con planchas de zinc. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Sin embargo, Rivera reconoció que ninguno de los residentes posee títulos de propiedad, una situación que, según indicó, afecta a gran parte de la comunidad.

Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que acuda en auxilio de las familias afectadas y considere la implementación de un proceso de regularización de esos terrenos.

Piden auxilio de familiares

Tras el desalojo, los afectados han tenido que trasladar sus pertenencias a las casas de familiares y vecinos, mientras que otros permanecen prácticamente a la intemperie.

"Estamos en la calle... y hemos llevado nuestras pertenencias a donde familiares y vecinos", lamentó.

Los residentes esperan que las autoridades competentes investiguen el caso y ofrezcan una solución a las familias que quedaron sin techo tras el desalojo.