Fenamoto y autoridades acuerdan trabajar para organizar el sector motorizado
Fue aprobado el cambio del actual eslogan de Fenamoto de "Un golpe a uno, un golpe a todos" por "La causa de uno es la causa de todos"
Como parte de las acciones para mejorar el sector motoconcho, la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) y la Unión de Motoristas del Distrito Nacional realizaron una asamblea junto a autoridades de cara a organizar a los deliverys, mensajeros y otros sectores motorizados.
Al encuentro, celebrado en el Club San Carlos, participaron el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison; el director de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; y Onéximo González, director de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Durante la asamblea fue aprobado el cambio del actual eslogan de Fenamoto de "Un golpe a uno, un golpe a todo" por "La causa de uno es la causa de todos".
Un segundo punto aprobado por los motoconchistas presentes fue el compromiso de trabajar unidos a las autoridades para mejorar el transporte de pasajeros y respetar la Ley 63-17 de Tránsito, Transporte y Movilidad.
- Óscar Almánzar, presidente de Fenamoto, dijo que trabajarán junto a las autoridades para que los deliverys se ajusten a la ley, evitar las carreras de motocicletas en las autopistas y regular a los demás conductores de motocicletas en el país.
Compromisos y declaraciones de líderes sobre el respeto a la Ley 63-17
Indicó que esos sectores transitan por las calles violando la ley y las normas existentes.
Almánzar destacó que el sector del motoconcho lo conforman, en su mayoría, hombres serios y responsables que se ganan la vida de manera honesta respetando la ley.
Consideró injusto que se trate a los motoconchistas como delincuentes. "Siempre todos los problemas que pasan son los motoristas, pero son hombres de trabajo que están identificados y que dan un servicio", dijo Almánzar.
Por su lado, el director del Intrant, Milton Morrison, destacó el trabajo de los motoristas y su apego a la Ley 63-17.
Dijo que juntos se cumplirá con el respeto a la Ley 63-17, pero también que se respeten los derechos de cada uno de los motoconchistas.
"Este día es muy importante porque sella esa alianza entre Fenamoto y las autoridades para, de una vez por todas, salvar el sector".
Indicó que los motorizados delincuentes son una minoría, no la mayoría, y expresó la voluntad del presidente Luis Abinader de apoyar al sector motoconchista.
Indicó que ninguno de los motoconchistas se opone a cumplir la ley, respetando los semáforos y transitando con casco y sus documentos al día.