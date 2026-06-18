Enseñarán música típica en los centros penitenciarios del país

El lanzamiento del programa de enseñanza de música típica en los centros penitenciarios se realizó en el Parque Central de San Felipe, Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó este jueves el inicio de un programa de enseñanza de música típica dominicana en los centros penitenciarios del país, comenzando en Puerto Plata y con planes de extenderlo a todos los recintos correccionales y de rehabilitación.

La iniciativa busca crear espacios de educación y expresión artística para las personas privadas de libertad y promover valores, disciplina y oportunidades de reinserción social.

El programa fue presentado durante un acto encabezado por el gestor cultural Rafael Chaljub Mejía y el director de la DGSPC, Roberto Santana Sánchez, quienes informaron que el proyecto se desarrollará en coordinación con la Academia Rafaelito Román.

Durante la actividad, Chaljub Mejía destacó el carácter histórico del proyecto al señalar que es la primera vez que se establece una escuela de música típica dentro de un centro penitenciario dominicano.

"Estamos haciendo historia sobre historia", expresó, según una nota de prensa. Agregó que la música típica, como símbolo de la identidad nacional, comenzará a enseñarse y practicarse en los centros penitenciarios del país.

Explicó que la iniciativa contempla la creación de 40 escuelas de música típica en igual número de centros de privación de libertad. La primera etapa incluye la apertura de escuelas en Puerto Plata, Rafey Mujeres y Nagua, antes de expandirse al resto del sistema penitenciario.

Impacto social y cultural de la iniciativa

La DGSPC indicó que el programa busca fortalecer la cohesión social y contribuir a la preservación de la identidad cultural dominicana mediante el aprendizaje artístico.

El director de Prisiones señaló que el proyecto también está orientado a facilitar la reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad a través de la capacitación y la formación en valores.

Explicó que el programa incluye la enseñanza de instrumentos fundamentales del merengue típico dominicano, como la güira, la tambora y el acordeón, además de contenidos relacionados con la historia y los valores de este género musical.

"Con este espacio se busca utilizar el arte como herramienta terapéutica y vocacional para dignificar a los privados de libertad", afirmó.

El lanzamiento se realizó en el Parque Central de San Felipe de Puerto Plata y contó con presentaciones artísticas del Conjunto Típico del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Nagua y de la Academia de Música Típica Rafaelito Román. También participaron privadas de libertad del centro Rafey Mujeres, quienes realizaron una presentación de baile.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe (CCR-1), Rafael Osborne, quien resaltó la importancia de fomentar actividades culturales dentro de los recintos penitenciarios.

En tanto, la coordinadora de la primera Escuela de Música Típica Penitenciaria, Ivelisse Severino, calificó la iniciativa como un hecho histórico y destacó el impulso dado por la Dirección de Prisiones para incorporar la enseñanza de la música típica en los centros penitenciarios del país.