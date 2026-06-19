Banca de lotería reaviva el debate sobre uso del espacio peatonal

Banca de Lotedom que opera en la esquina de la avenida Buenaventura Freites con la calle Central, en el sector Los Jardines del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

Desde finales del año pasado, Diario Libre ha dado seguimiento a denuncias ciudadanas sobre una banca de Lotedom que opera en la esquina de la avenida Buenaventura Freites con la calle Central, en el sector Los Jardines. A simple vista, parecería estar ubicada sobre la acera, pero la empresa asegura que opera dentro de una propiedad privada.

"Estamos en la parte frontal y a la distancia que establecen las normativas del ayuntamiento; ya por el lateral, ahí nunca hubo acera. Si usted se fija, no hay un contén como tal", indicó a este medio Sebastián Paniagua, gerente del Consorcio Lotedom en Santo Domingo.

Este caso reabre el debate sobre la falta de supervisión de las normativas en la administración municipal y la escasa planificación urbana en algunos de los sectores más populosos de Santo Domingo.

Paniagua reiteró que, de acuerdo con el deslinde realizado al momento de la instalación, se verificó que el establecimiento se encontraba dentro de los límites de la propiedad. También argumentó que la banca opera desde hace años en la zona y que nunca han recibido ninguna notificación de la Alcaldía del Distrito Nacional.

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Agregó que no les afectaría desplazarse algunos metros, aunque insistió en que están dentro de la propiedad, pese a la percepción que pueda existir al respecto.

"Eso no es un problema tampoco, porque analice usted: ¿en qué nos afecta que tuviéramos que echarnos un poquito más para la derecha o un poquito más para la izquierda? Eso no es un problema", destacó.

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Reapertura de la banca

Cuando este medio comenzó a dar seguimiento al tema, la banca cerró sus operaciones durante algunos meses. En principio, se creyó que esto podría estar relacionado con alguna situación irregular. Sin embargo, Paniagua aclaró que el cierre se debió a conflictos relacionados con la titularidad y el arrendamiento de la propiedad.

"Quien tenía esa propiedad murió, había una disputa en tribunales entre los hijos, otro inquilino, los dueños y, bueno,... nos han notificado de todas las partes y llegó un momento donde la empresa prefirió, para evitar conflictos, retirarnos a la grada para ver el problema y que eso se aclare", dijo.

En esta esquina también operan un taller de vehículos, un almacén de camiones, un car wash, varios food trucks y una gomera. Esta concentración de actividades genera dificultades para el tránsito vehicular y la circulación de los peatones.

De acuerdo con la Ley 675 de 1944 y la Ordenanza 1-2021 del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la responsabilidad de mantener la seguridad y el buen estado de las aceras recae en las autoridades locales.

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