Policía rastrea a tercera persona que acompañaba a adolescentes hallados muertos en Los Casabes

La cinta amarilla colocada por las autoridades en un tramo de la carretera Los Casabes donde fueron hallados los cuerpos de los dos adolescentes. ( DIARIO LIBRE/ ANYARA SOLANO )

Las investigaciones sobre la muerte de dos adolescentes hallados sin vida en el sector Jacagua, en Santo Domingo Norte, han permitido establecer de manera preliminar que ambos llegaron a la zona acompañados de una tercera persona a bordo de una motocicleta, informó este jueves la Policía Nacional.

Las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel, de 17 años, y su amigo Ángel Miguel Rosario de la Cruz, también de 17 años, conocido como "Chino". De acuerdo con las autoridades, ambos presentaban heridas de arma de fuego y múltiples traumatismos compatibles con el impacto de un vehículo pesado.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que el Ministerio Público y los equipos especializados de investigación criminal continúan desarrollando amplias diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar quiénes son los responsables.

Como parte de las pesquisas, los investigadores realizan levantamientos y análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la zona y áreas cercanas, con el objetivo de reconstruir la ruta seguida por los adolescentes antes de su muerte e identificar a las personas con las que tuvieron contacto.

Pesqueira indicó que varias personas ya han sido entrevistadas por los investigadores y que las declaraciones obtenidas forman parte de las evidencias que están siendo procesadas dentro del caso.

Indagatorias

Las autoridades consideran de especial interés la presencia de una tercera persona que presuntamente acompañaba a los menores cuando llegaron al lugar donde posteriormente fueron encontrados sin vida, elemento que figura entre las principales líneas de investigación.

"Las investigaciones avanzan de manera significativa y oportunamente estaremos ofreciendo mayores detalles", sostuvo el portavoz policial, quien reiteró que por el momento no es posible establecer conclusiones sobre el móvil del crimen.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados la noche del pasado martes en una zona apartada de la carretera Los Casabes, en Jacagua. Desde entonces, las autoridades mantienen un amplio proceso investigativo que incluye entrevistas, análisis de evidencias físicas y revisión de material audiovisual.

Familiares de las víctimas han expresado consternación por lo ocurrido. Según relató una tía de Ángel Miguel Rosario de la Cruz, "Chino" y Miguel Ángel mantenían una estrecha amistad y compartían gran parte de su tiempo juntos.