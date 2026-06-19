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Codia pide activar comisión para atender deudas pendientes del Estado con contratistas

El gremio afirmó que la puesta en marcha del organismo permitirá evaluar y validar expedientes de reclamantes

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    Codia pide activar comisión para atender deudas pendientes del Estado con contratistas
    El Codia consideró que la labor de la comisión fortalece la confianza de los reclamantes en las instituciones públicas. (FUENTE EXTERNA)

    El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) expresó este viernes su respaldo a la activación de la comisión creada mediante la Ley 16-26 para revisar y validar las deudas pendientes que mantiene el Estado con contratistas y otros reclamantes, al considerar que representa un paso importante para avanzar en la solución de compromisos acumulados durante años.

    La entidad sostuvo que la puesta en funcionamiento de este mecanismo permitirá evaluar los expedientes de manera transparente y bajo criterios institucionales, ofreciendo una vía formal para atender las reclamaciones de profesionales de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura que esperan una respuesta sobre pagos adeudados por obras y servicios prestados al sector público.

    Mediante una nota de prensa, el gremio destacó que la Ley 16-26 proporciona el marco legal necesario para transparentar el proceso de revisión de las deudas, y garantiza que cada expediente sea analizado con el rigor técnico y jurídico correspondiente, en apego a los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

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    Asimismo, el Codia consideró que la labor de la comisión fortalece la confianza de los reclamantes en las instituciones públicas, al ofrecer un espacio formal para la validación de las reclamaciones y la determinación de los compromisos económicos que puedan corresponder.

    • El colectivo manifestó su confianza en que los trabajos de evaluación y verificación continúen desarrollándose con la celeridad requerida, de manera que los profesionales y empresas vinculados al sector construcción puedan obtener respuestas definitivas sobre sus casos en el menor tiempo posible.
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