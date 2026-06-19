La Alcaldía de Santiago realizó este viernes un operativo contra vendedores ambulantes en el Centro Histórico de la ciudad, como parte de las acciones dirigidas a recuperar y organizar los espacios públicos.

Durante la intervención, varios comerciantes informales denunciaron detenciones, alegadamente arbitrarias, el decomiso de mercancías y equipos de trabajo utilizados para ganarse el sustento diario.

Uno de los afectados, identificado como Anderson Polanco, mientras era apresado por agentes policiales, aseguró que personal del ayuntamiento se llevó el carrito que utilizaba para vender agua y otros productos.

"El ayuntamiento se lo llevó. Yo estaba trabajando y me paré un momento a hablar con alguien cuando vinieron y se llevaron mis cosas", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-114517-am-de2d1b7f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/19/whatsapp-image-2026-06-19-at-114517-am-1-ebceed61.jpeg Vendedor ambulante de Santiago. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Reacciones de los comerciantes

La actuación de las autoridades generó reacciones entre otros vendedores y ciudadanos que se encontraban en la zona, quienes consideraron que las medidas afectan a personas que dependen de las ventas informales para mantener a sus familias.

"Un hombre trabajador debe ser libre. Es una persona que está tratando de sobrevivir", expresó una persona que pasaba por el lugar al momento del operativo.

Julio Paulino, otro de los comerciantes, afirmó que numerosos vendedores han resultado afectados por los operativos desarrollados en el centro de la ciudad.

"Todos los días se llevan las ventas. A muchos vendedores les han quitado sus mercancías", sostuvo.

Te puede interesar La Policía retira limpiavidrios y vendedores ambulantes en el Distrito Nacional

Dificultades de los vendedores

Entre los afectados también figura Félix Javier de Jesús, quien aseguró tener 46 años dedicándose a la venta de frutas en las inmediaciones de la calle Restauración en el Centro Histórico de Santiago.

El comerciante explicó que en los últimos meses ha enfrentado dificultades para mantenerse en el lugar donde realiza sus ventas.

"Todos los días me llevan las frutas. Es una pérdida para uno porque de eso vivimos", señaló.

Los vendedores solicitaron a las autoridades municipales buscar alternativas que les permitan continuar desarrollando sus actividades económicas sin afectar el ordenamiento de los espacios públicos.

La Alcaldía de Santiago mantiene desde hace varios meses un proceso de reorganización del comercio informal y recuperación de áreas públicas en distintos puntos del Centro Histórico, una medida que ha generado opiniones divididas entre comerciantes, residentes y transeúntes.