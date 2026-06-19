El precio de no confiar en el agua de la llave

La desconfianza en el agua que llega por las tuberías ha transformado un servicio público en uno de los negocios más extendidos del país. Más de ocho de cada diez hogares dominicanos compran agua para beber, una práctica tan normalizada que ha dado origen a una industria de miles de plantas purificadoras, flotillas de reparto, fabricantes de botellones, dispensadores y camiones cisterna.

Los datos del Censo Nacional de 2022 muestran que el 84.28 % de los hogares consume agua de botellón y otro 3.21 % la adquiere a través de camiones distribuidores. Apenas el 9 % de la población reportó beber agua directamente de la llave. La consecuencia es que millones de familias pagan por un producto que, en teoría, ya reciben a través de los sistemas públicos de abastecimiento.

Agua embotellada

El impacto económico es considerable. El Pacto Nacional por el Agua estima que los hogares dominicanos destinan hasta un 11 % de sus ingresos a la compra de agua embotellada y otras formas de abastecimiento. Esa demanda ha impulsado una rápida expansión del sector privado.

Según Julio Quezada, presidente de la Asociación Dominicana de Procesadores de Agua Purificada (Asoproagua), actualmente existen más de 4,200 plantas procesadoras de agua, más del doble de las 2,025 que la organización contabilizaba en 2020.

30 % De las empresas procesadoras de agua no están registradas en la Digemaps.

11 %

De los ingresos de los hogares dominicanos se destinan a la compra de agua embotellada y otras formas de abastecimiento

Las empresas

Sin embargo, una parte importante de esas empresas funciona fuera de los registros oficiales. "La Digemaps no tiene todos los datos porque parte de los registros sanitarios y los permisos sanitarios, pero en este momento nosotros tenemos alrededor de un 30 % de empresas que no están registradas en la Digemaps. Por lo tanto, la Digemaps no tiene control de cuántas empresas procesadoras de agua hay en la República Dominicana", afirmó Quezada.

Según el dirigente empresarial, el sector está dominado por pequeños negocios. Aunque las grandes embotelladoras son las más visibles en las principales ciudades, apenas representan el 12 % de las empresas existentes. El restante 88 % corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, las mipymes concentran la mayor parte del mercado. Quezada asegura que las empresas pequeñas, medianas y micro suministran el 86.5 % del agua en botellones consumida en el país, mientras que las grandes embotelladoras participan con el 13.5 % restante.

Generación de empleos

Los registros de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) muestran que las mipymes dedicadas a la captación, tratamiento y distribución de agua pasaron de 166 empleos formales en 2022 a 274 en 2025. La cifra excluye a las grandes empresas y a una parte importante de las plantas pequeñas que operan sin registro sanitario.

La existencia de miles de procesadoras, cientos de distribuidores y una extensa red de ventas en colmados, supermercados, farmacias, restaurantes y hoteles evidencia cómo la desconfianza en el agua de la llave ha dado paso a una industria que mueve cientos de millones de pesos cada año y forma parte de la vida cotidiana de la mayoría de los hogares dominicanos.

Crecimiento de plantas procesadoras El crecimiento de las plantas procesadoras ha ido acompañado de un aumento sostenido de las ventas. Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) muestran que las recaudaciones del sector pasaron de 1,156 millones de pesos en 2019 a 1,586 millones en 2023, para un crecimiento promedio anual de 6.4 %. Durante los primeros seis meses de 2024 las ventas acumuladas ya ascendían a 824 millones de pesos. La industria también ha comenzado a encontrar mercados fuera del país. Entre enero y agosto de 2024 las exportaciones de agua embotellada alcanzaron los 2.4 millones de dólares. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Turcas y Caicos, Panamá y Curazao. La expansión del mercado también ha generado empleos, aunque las estadísticas disponibles reflejan solo una parte de la actividad económica.