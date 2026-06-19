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suspensión temporal del servicio eléctrico
suspensión temporal del servicio eléctrico

Edesur suspenderá servicio eléctrico mañana en comunidades de Azua por instalación de transformador

La interrupción se extenderá de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche

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    Edesur suspenderá servicio eléctrico mañana en comunidades de Azua por instalación de transformador
    Edesur agradeció la comprensión de sus clientes por las molestias que puedan generar estos trabajos. (FUENTE EXTERNA)

    Edesur Dominicana informó que este sábado instalará un transformador de potencia en la subestación eléctrica del kilómetro 15 de Azua, como parte de su programa de fortalecimiento y modernización de la infraestructura energética.

    A traves de un comunicado de prensa, la empresa explicó que para realizar los trabajos será necesario interrumpir de manera provisional el suministro eléctrico en un horario estimado de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

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    Entre las comunidades que resultarán afectadas por la suspensión del servicio figuran los kilómetros 11 y 15 de Azua, El Rosario, La Ciénaga, Proyecto 4, Nuevo Curro, Orégano Chiquito, La Plena, Las Barías, Ansonia, La Ceiba y Los Negros.

    • También se verán afectadas zonas pertenecientes a Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Tábara Abajo, Los Jobillos y Barrera.

    Edesur agradeció la comprensión de sus clientes por las molestias que puedan generar estos trabajos y aseguró que la intervención busca mejorar la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico en la zona.

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