Edesur suspenderá servicio eléctrico mañana en comunidades de Azua por instalación de transformador

Edesur agradeció la comprensión de sus clientes por las molestias que puedan generar estos trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó que este sábado instalará un transformador de potencia en la subestación eléctrica del kilómetro 15 de Azua, como parte de su programa de fortalecimiento y modernización de la infraestructura energética.

A traves de un comunicado de prensa, la empresa explicó que para realizar los trabajos será necesario interrumpir de manera provisional el suministro eléctrico en un horario estimado de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Comunidades que se quedarán sin luz

Entre las comunidades que resultarán afectadas por la suspensión del servicio figuran los kilómetros 11 y 15 de Azua, El Rosario, La Ciénaga, Proyecto 4, Nuevo Curro, Orégano Chiquito, La Plena, Las Barías, Ansonia, La Ceiba y Los Negros.

También se verán afectadas zonas pertenecientes a Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Tábara Abajo, Los Jobillos y Barrera.

Edesur agradeció la comprensión de sus clientes por las molestias que puedan generar estos trabajos y aseguró que la intervención busca mejorar la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico en la zona.

Leer más Edesur anuncia interrupciones eléctricas en Pedro Brand por trabajos de repotenciación