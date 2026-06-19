Inician la construcción de un nuevo centro penitenciario en Bonao

Retroexcavadoras en el inicio de la construcción de la obra del nuevo centro penitenciario. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades dieron inicio este viernes a la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Bonao, el cual, según prevén, será un recinto moderno en base a las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el modelo de reforma penitenciaria de la República Dominicana.

A través de un comunicado de prensa, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), Roberto Santana Sánchez, explicó que en la nueva cárcel, con capacidad para 700 privados de libertad, contará con áreas para mediana y máxima seguridad, así como con programas de educación y de trabajo obligatorio.

Asimismo, indicó que dispondrá de un área agrícola y otras iniciativas productivas para contribuir a la rehabilitación y reinserción social de los internos.

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Santana Sánchez sostuvo que la obra dinamizará la economía de la provincia y que, una vez entre en funcionamiento, generará alrededor de 200 empleos para educadores, médicos, choferes, personal de mantenimiento y trabajadores del área agrícola.

Además, señaló que otros 200 jóvenes serán seleccionados en el municipio de Bonao para asumir labores de seguridad en el recinto.

"Se hará llamados públicos, para la seguridad. Tienen que ser muchachos bachilleres, por lo menos bachilleres. También para educadores, médicos y enfermeras", apuntó.

Detalles de la obra

Santana Sánchez encabezó el acto junto al ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Víctor -Ito- Bisonó, quien señaló que el nuevo centro de rehabilitación de Bonao tendrá más de 22 mil metros cuadrados de construcción.

El funcionario detalló que las instalaciones tendrán aulas, bibliotecas, talleres, granjas, áreas deportivas, espacios de servicio y seguridad. Para el ministro, la reinserción social requiere de oportunidades, de disciplina y de formación y acompañamiento.

En el acto también estuvo presente, el senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, quien valoró el comienzo de la obra como un acontecimiento nacional.

"Aquí estamos preparados para ayudar a construir este centro", dijo el legislador.

De acuerdo con las autoridades, el nuevo centro fortalecerá la capacidad penitenciaria de la región y permitirá que las personas privadas de libertad de esta provincia que actualmente cumplen condena en otros puntos del país puedan permanecer más cerca de sus familias, favoreciendo los procesos de rehabilitación, vinculación familiar y reinserción social.