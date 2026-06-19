×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JCE
JCE

JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados

La medida aplica en los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento

    Expandir imagen
    JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados
    El Pleno de la junta informó que otros 38 centros serán habilitados para fines de cedulación. (FUENTE EXTERNA)

    La Junta Central Electoral (JCE) dispuso este viernes que, durante los fines de semana y los días feriados, los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restricción alguna relacionada con el mes de nacimiento.

    La medida aplica en algunos de los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.

    • Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.

    Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.

    RELACIONADAS

    Centros de cedulación

    Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.

    Además, se incluyen Nizao, Puñal, Sabana Grande de Boyá, San Gregorio de Nigua, San José de las Matas, San José de los Llanos, Sánchez, Sosúa, Tamayo, Tamboril, Tenares, Vicente Noble, Villa Altagracia, Villa Bisonó, Villa González, Villa Hermosa, Villa La Mata, Villa Riva, Villa Tapia, Yaguate y Yamasá.

    En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.

    Asimismo, Dajabón, Dr. Delgado, El Seibo, Ensanche Luperón, Gazcue, Hato Mayor, Herrera, Higüey 01 y 02, Jacobo Majluta, Jimaní, John F. Kennedy, Junta del Distrito 01 y 02, La Caleta, La Romana 01, La Vega 01 y 02, La Victoria, Las Américas, Los Alcarrizos, Mao, Moca, Monte Plata, Montecristi, Nagua, Neiba, Pedernales, Pedro Brand, Plaza Naco, Puerto Plata 01 y 02, Punto GOB San Cristóbal, Sabana Perdida, Salcedo, Samaná, San Antonio de Guerra, San Cristóbal 01 y 02, San Francisco de Macorís. 

    De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.

    • La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.