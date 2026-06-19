JCE flexibiliza renovación de cédula sin restricción por nacimiento los fines de semana y feriados

El Pleno de la junta informó que otros 38 centros serán habilitados para fines de cedulación. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) dispuso este viernes que, durante los fines de semana y los días feriados, los ciudadanos podrán renovar su cédula sin restricción alguna relacionada con el mes de nacimiento.

La medida aplica en algunos de los centros de cedulación habilitados a nivel nacional y busca facilitar el proceso de renovación del documento.

Otra decisión tomada por el Pleno, con impacto en la población adulta, es la eliminación total de la restricción del mes de nacimiento para todos los ciudadanos de 70 años o más en todo el territorio nacional, autorizando su atención inmediata en cualquier centro de cedulación.

Además, la JCE informó que añadió otros 38 centros de cedulación, los cuales se suman a los anunciados anteriormente, para que las personas nacidas entre enero y junio puedan renovar la cédula de identidad y electoral de lunes a viernes, en los horarios vigentes, y los sábados, domingos y días feriados sin restricción del mes de nacimiento.

Centros de cedulación

Los centros de cedulación que se añaden están ubicados en Arroyo Salado (Payita), Bayaguana, Cabrera, Cambita-Garabitos, Constanza, Consuelo, El Factor, Esperanza, Fantino, Gaspar Hernández, Guayubín, Jarabacoa, Jima Abajo, Las Matas de Farfán, Licey al Medio, Loma de Cabrera y Miches.

Además, se incluyen Nizao, Puñal, Sabana Grande de Boyá, San Gregorio de Nigua, San José de las Matas, San José de los Llanos, Sánchez, Sosúa, Tamayo, Tamboril, Tenares, Vicente Noble, Villa Altagracia, Villa Bisonó, Villa González, Villa Hermosa, Villa La Mata, Villa Riva, Villa Tapia, Yaguate y Yamasá.

En consecuencia, los centros donde no aplican estas disposiciones y que mantienen su flujo habitual son: Azua 01 y 02, Bajos de Haina 01 y 02, Baní 01 y 02, Barahona, Boca Chica, Bonao, Carretera Mella, Cedulación Megacentro, los centros de expedición de Bella Vista Mall, Ciudad Juan Bosch, Coral Mall, Galería 360, Higüey, Megacentro, Occidental Mall, Plaza Central, Sambil, San Juan de la Maguana, Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como Comendador, Cotuí y Cristo Rey.

Asimismo, Dajabón, Dr. Delgado, El Seibo, Ensanche Luperón, Gazcue, Hato Mayor, Herrera, Higüey 01 y 02, Jacobo Majluta, Jimaní, John F. Kennedy, Junta del Distrito 01 y 02, La Caleta, La Romana 01, La Vega 01 y 02, La Victoria, Las Américas, Los Alcarrizos, Mao, Moca, Monte Plata, Montecristi, Nagua, Neiba, Pedernales, Pedro Brand, Plaza Naco, Puerto Plata 01 y 02, Punto GOB San Cristóbal, Sabana Perdida, Salcedo, Samaná, San Antonio de Guerra, San Cristóbal 01 y 02, San Francisco de Macorís.

De igual manera, San Ignacio de Sabaneta, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, las oficinas de Santiago de los Caballeros (Las Colinas, Las Carreras, Colinas Mall, Los Jardines, Cienfuegos y Cuesta Colorada), Santiago VIP, Verón, Villa Mella y dos centros disponibles en la sede central de la JCE.

La JCE exhortó a la población a aprovechar las facilidades establecidas para renovar la nueva cédula de identidad y electoral.

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