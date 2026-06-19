Trasladan a 1,690 huéspedes del hotel afectados por incendio Bayahíbe

En el centro el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez junto a autoridades de rescate en rueda de prensa por incendio a Bayahíbe. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Un total de 1,690 huéspedes fueron evacuados y reubicados en hoteles cercanos luego del incendio que este viernes afectó las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach, ubicado en Bayahíbe, provincia La Altagracia.

Entre los huéspedes trasladados figuran 177 niños y 21 infantes, según informó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

La reubicación se realizó como medida preventiva para garantizar la seguridad de los visitantes mientras continúan las labores de extinción y evaluación de daños.

Méndez explicó que el operativo se ejecutó en coordinación con el Ministerio de Turismo, los hoteles de la zona y los organismos de respuesta.

Las autoridades indicaron que el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace, perteneciente a la misma cadena, no sufrió daños por el incendio.

No obstante, sus huéspedes fueron movilizados temporalmente a áreas seguras y ventiladas como parte de los protocolos de prevención.

Estado actual

Parte de los huéspedes evacuados del Viva Dominicus Beach fueron alojados en el Dominicus Palace y en otros complejos turísticos de Bayahíbe, incluidos hoteles de las cadenas Catalonia y Sunscape.

El COE aseguró que las actividades turísticas en Bayahíbe y zonas cercanas continúan desarrollándose con normalidad y que no se han reportado afectaciones al resto de la oferta hotelera del destino.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas.

Una comisión técnica investigará el origen del fuego una vez concluyan las labores de emergencia y el levantamiento de información en el lugar.

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Sobre el incendio

Tras más de cinco horas de labores ininterrumpidas, unidades de los cuerpos de bomberos de La Romana, San Pedro de Macorís, Higüey y Verón-Punta Cana continúan combatiendo el incendio que afecta las instalaciones del hotel Viva Dominicus Beach, en el distrito municipal de Bayahíbe.

Aunque las autoridades lograron controlar las llamas en la entrada principal del complejo turístico, el fuego permanece activo en el área de almacén y en el acceso destinado a los empleados, donde se concentran los esfuerzos de los equipos de emergencia.

Los bomberos mantienen las labores de extinción para evitar la propagación del incendio y sofocar por completo los focos que aún permanecen activos.