Ana Fernández, primera mujer dominicana con condición física graduada como especialista en emergenciología

Teniente de navío doctora Ana Beatríz Fernández, la primera mujer dominicana con una condición física en graduarse como especialista en Emerenciología y Cuidados Críticos. ( FUENTE EXTERNA )

Cuando se quiere, se puede. Esa frase cobra especial significado en la historia de la teniente de navío doctora Ana Beatriz Fernández, quien se convirtió en la primera mujer dominicana con una condición física en graduarse como especialista en Emergenciología y Cuidados Críticos.

La oficial recibió su diploma durante una emotiva ceremonia de graduación de médicos residentes del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), en medio de la ovación de sus compañeros graduandos, quienes se pusieron de pie para reconocer su logro.

Fernández fue investida por autoridades del Hosgedopol, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

De acuerdo con el Hosgedopol, el logro de la especialista trasciende el ámbito académico y representa un ejemplo de determinación, inclusión y excelencia profesional, convirtiéndose en una fuente de inspiración para las actuales y futuras generaciones de profesionales de la salud.

La especialista formó parte de un grupo de 40 médicos que culminaron su formación en distintas áreas de la salud.

Reconocimientos y autoridades presentes en la ceremonia

Del total de graduados, 17 se especializaron en Medicina Interna, 10 en Cirugía General, ocho en Emergenciología y cinco en Medicina Familiar.

Durante el acto también fueron reconocidos ocho médicos por su sobresaliente desempeño académico.Entre ellos se destacó el cabo médico cirujano Randy Ismael Marte Lantigua, quien obtuvo el índice académico más alto de su promoción.

La ceremonia estuvo encabezada por el director del Hosgedopol, coronel médico cirujano Juan Antonio Paredes, y contó con la presencia del director de la Digesett, general Pascual Cruz Méndez, quien asistió en representación del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.