Armada dominicana despide crucero "Hermandad de los Mares Verano 2026" rumbo a EE. UU.

La actividad se llevó a cabo en el Apostadero Naval de Sans Souci y fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. ( FUENTE EXTERNA )

La Armada de República Dominicana realizó este sábado el acto oficial de despedida del crucero internacional para guardiamarinas "Hermandad de los Mares Verano 2026", una travesía de instrucción que recorrerá diversos puertos de los Estados Unidos a bordo del buque escuela "Almirante Juan Bautista Cambiaso" (BE-01).

La actividad se llevó a cabo en el Apostadero Naval de Sans Souci y fue encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al comandante general de la Armada, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, quienes despidieron a los guardiamarinas que integran esta misión académica y de representación internacional.

Durante la actividad, el vicealmirante Crisóstomo Martínez destacó que el crucero constituye una experiencia fundamental en la formación integral de los futuros oficiales navales, al combinar el entrenamiento práctico en alta mar con el fortalecimiento de valores como la disciplina, el liderazgo y el compromiso con la patria.

Asimismo, exhortó a los guardiamarinas a desempeñar la misión con honor y profesionalismo, recordándoles que tendrán la responsabilidad de representar a la República Dominicana y a la Armada en cada puerto que visiten.

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Proyección naval

El crucero forma parte del Programa Anual de Entrenamiento para Guardiamarinas y tiene como objetivo fortalecer la formación profesional de los futuros oficiales, permitiéndoles aplicar los conocimientos adquiridos en la Academia Naval "Vicealmirante César A. de Windt Lavandier", mediante ejercicios de navegación, liderazgo y entrenamiento en alta mar.

La travesía reviste especial importancia, ya que el país participará en las actividades conmemorativas del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, así como en el evento internacional "Sail250", considerado uno de los mayores encuentros de grandes veleros y buques militares.

Despedida naval

Como parte del acto, las autoridades invitadas abordaron el buque escuela para despedir formalmente a la dotación y a los guardiamarinas. Al concluir el recorrido protocolar, se realizó el desatraque de la embarcación mientras la banda de música de la Armada interpretaba la tradicional pieza naval "Leva Anclas", marcando el inicio de la travesía.

La ceremonia contó con la asistencia de altos mandos militares y policiales, funcionarios gubernamentales, autoridades civiles y representantes de instituciones nacionales, entre ellos el mayor general Andrés Modesto Cruz, director general de la Policía Nacional; el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, así como los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea.