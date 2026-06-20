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Incendio en hotel bayahibe
Incendio en hotel bayahibe

VIDEO | EL COE concluye fase operativa por incendio en hotel de Bayahibe

Una vez culminada la fase operativa el COE procedió a traspasar acciones a Turismo y a Migración

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que concluyó de manera exitosa la fase operativa de respuesta al incendio que afectó las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahibe, y anunció que las acciones de asistencia y seguimiento serán asumidas por el Ministerio de Turismo (Mitur) y la Dirección General de Migración (DGM).

    Según el organismo, el siniestro fue completamente controlado y sofocado gracias a un amplio despliegue interinstitucional que permitió preservar la seguridad de huéspedes y empleados del complejo turístico.

    Como parte de la respuesta de emergencia, unas 1,690 personas fueron evacuadas y reubicadas en diferentes establecimientos hoteleros. Los huéspedes fueron trasladados a hoteles de la zona de Bayahibe, entre ellos Catalonia y Sunscape, así como a complejos turísticos ubicados en Miches y al hotel hermano Viva Wyndham Dominicus Palace.

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    Autoridades mientras informaban que el incendio ya había sido controlado
    Autoridades mientras informaban que el incendio ya había sido controlado (FUENTE EXTERNA)
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    Fuente ExternaAutoridades mientras informaban que el incendio ya había sido controlado
    Fuente ExternaAutoridades mientras informaban que el incendio ya había sido controlado (FUENTE EXTERNA)

      Investigan causa del incendio

      El COE indicó que la cadena hotelera suministró de manera inmediata los artículos de primera necesidad requeridos por los afectados durante el proceso de reubicación.

      Las autoridades precisaron que el hotel Viva Wyndham Dominicus Palace no sufrió daños por el incendio y mantuvo sus operaciones con normalidad. Durante la emergencia, sus huéspedes fueron movilizados preventivamente a áreas seguras y ventiladas.

      Respecto al origen del siniestro, el organismo señaló que las investigaciones técnicas continúan. No obstante, observaciones preliminares indican que las llamas se propagaron rápidamente debido a las condiciones del viento y a la presencia de techos elaborados con cana en varias áreas del complejo.

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      El destino opera con normalidad

      Para enfrentar la emergencia fue desplegado un operativo integrado por 475 miembros de distintas instituciones de respuesta, coordinados bajo el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) instalado por el COE.

      En las labores participaron organismos como los cuerpos de bomberos, el Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional, Politur, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo, la Dirección General de Migración y otras entidades públicas y privadas vinculadas al sector turístico y de emergencias.

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      Autoridades al momento de anunciar el control del incendio
      Autoridades al momento de anunciar el control del incendio (FUENTE EXTERNA)
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      Autoridades al momento de anunciar el control del incendio
      Autoridades al momento de anunciar el control del incendio (FUENTE EXTERNA)

        El operativo contó además con 22 camiones de combate de incendios, ocho camiones cisterna para abastecimiento de agua, dos helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana equipados con sistemas Bambi Bucket para descargas aéreas y diez ambulancias para la atención y traslado de posibles afectados.

        Tras concluir la fase de respuesta, el COE aseguró que las actividades turísticas y comerciales en Bayahibe y zonas cercanas se desarrollan con total normalidad y que el destino continúa operando de forma segura para visitantes nacionales y extranjeros.

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