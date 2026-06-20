Caen dos empleados de Migración por transportar haitianos indocumentados en vehículos oficiales

Fotografía de archivo de miembros de la Dirección General de Migración (DGM) durante operativo de interdicción contra haitianos indocumentados. ( DIARIO LIBRE )

Dos colaboradores de la Dirección General de Migración (DGM) fueron arrestados tras ser sorprendidos transportando a 22 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular en vehículos oficiales de la institución, informó ayer, viernes, el organismo.

Las detenciones se produjeron como resultado de una investigación y un seguimiento operativo desarrollados durante el último mes por unidades especializadas de inteligencia y control migratorio, que daban seguimiento a presuntas irregularidades cometidas por los empleados en la ruta comprendida entre las provincias Dajabón y Puerto Plata.

De acuerdo con la DGM, las pesquisas permitieron recopilar evidencias y realizar labores de vigilancia que identificaron un patrón de conducta incompatible con las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores públicos involucrados.

La institución indicó que los dos colaboradores fueron sorprendidos en flagrante delito mientras movilizaban a los 22 extranjeros a bordo de vehículos oficiales de la entidad, por lo que fueron detenidos de inmediato y puestos a disposición de las autoridades competentes para los fines legales correspondientes.

Sin embargo, Migración no ofreció las identidades de los dos colaboradores detenidos ni precisó los cargos que ocupaban dentro de la institución. Tampoco informó si ambos fueron suspendidos de sus funciones mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

Cero tolerancia

La Dirección General de Migración calificó el hecho como una grave violación a los principios que rigen la institución y condenó cualquier actuación individual que contravenga la ley, traicione la confianza depositada en sus colaboradores o vulnere la misión institucional de proteger la soberanía nacional y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04.

Asimismo, reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a los actos de corrupción, el tráfico ilícito de migrantes y cualquier conducta que comprometa la integridad, la transparencia y la seguridad del sistema migratorio nacional.

La DGM informó que colaborará plenamente con el Ministerio Público y los organismos de investigación para que los responsables sean sometidos a la justicia y reciban las sanciones establecidas por la legislación vigente.

La entidad sostuvo que el caso es una muestra del fortalecimiento de los mecanismos internos de supervisión, control y depuración institucional implementados para preservar la ética profesional y garantizar que quienes formen parte de la institución actúen con estricto apego a la ley y al interés nacional.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades de inteligencia, inspección y control interno para prevenir y combatir cualquier modalidad de tráfico ilícito de migrantes, en coordinación con las demás instituciones de seguridad y defensa del Estado.