Obispos advierten al Tribunal Constitucional sobre cambios a derechos fundamentales

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifestó su "profunda preocupación" por las iniciativas que se impulsan ante el Tribunal Constitucional (TC), las cuales, según afirma, tendrían como propósito que esa alta corte desconozca derechos fundamentales relacionados con la vida y la familia consagrados en la Constitución dominicana.

En un comunicado emitido el viernes 19 de junio, la Iglesia católica sostiene que los derechos vinculados a la vida humana y la estructura familiar han sido objeto de cuestionamientos durante décadas, pero que tanto el legislador constituyente como el ordinario han mantenido una postura constante en su defensa, reconociendo la dignidad de la vida desde la concepción y la familia como base fundamental de la nación.

El Episcopado afirma que la República Dominicana es "de las pocas naciones del mundo" que no se han sumado a corrientes que describe como parte de la "cultura de la muerte", señalando que estas se promueven en nombre del progreso humano o de la ampliación de libertades y derechos, particularmente de las mujeres.

Asimismo, advierte que cualquier intento de que el TC emita una sentencia interpretativa que, a su juicio, altere el contenido de la Carta Magna, representaría una acción "audaz y de alto riesgo" para el orden constitucional e institucional del país.

El comunicado agrega que dichas iniciativas estarían sustentadas en visiones ideológicas que califica como cargadas de relativismo e impulsadas por el transhumanismo.

El documento sostiene además que "los poderes públicos que representan a la nación dominicana, con su identidad cristiana, no pueden permitir que se ataque su soberanía y autodeterminación, para menoscabar su integridad demográfica y territorial, con ataques a la vida humana en cualquiera de sus etapas, así como la destrucción o debilitamiento de la estructura fundamental de la sociedad que es la familia".

Respaldo al Congreso y al MP

Por otro lado, el Episcopado saludó la posición del Ministerio Público (MP) y de ambas cámaras del Congreso Nacional, que habrían rechazado ante el TC las pretensiones de organizaciones y personas, con respaldo de entidades internacionales, de desconocer derechos establecidos en la Constitución.

Finalmente, valoró la intervención de movimientos provida, defensores de la familia, ciudadanos y representantes de distintas confesiones religiosas, quienes han expresado su respaldo a la defensa de lo que califican como valores esenciales de la dominicanidad.