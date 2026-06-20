Omar Fernández y Alexia Rubio sellan su unión ante la Iglesia

Omar Fernández y Alexia Rubio formalizan ante la Iglesia su matrimonio. ( FUENTE EXTERNA )

El senador por el Distrito Nacional Omar Fernández y Alexia Rubio oficializaron su matrimonio ante la Iglesia la tarde de este sábado en una ceremonia celebrada en la Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La unión fue bendecida por el obispo de la diócesis Stella Maris, Manuel Ruíz, en un acto que reunió a familiares y amigos cercanos de la pareja.

La ceremonia estuvo marcada por un ambiente de solemnidad y recogimiento, en el que los recién casados compartieron junto a sus seres queridos un momento significativo de fe, compromiso y unión familiar, destaca un comunicado.

Boda civil

El pasado 26 de marzo la pareja realizó su boda por el civil, en una ceremonia íntima realizada en un restaurante capitalino.

La boda fue realizada de una forma reservada. Solo acudieron familiares y amigos cercanos.

La pareja se comprometió el 24 de diciembre de 2025, luego de meses de relación. Fue en marzo del mismo año que se conoció que Fernández y Rubio eran pareja.