Residentes de Los Tres Brazos marcharon este domingo por las calles del sector para exigir la entrega de los títulos de sus viviendas, el cese de los apagones, la terminación de un liceo en construcción y la reparación de una planta de tratamiento de aguas residuales, la cual lleva varios años fuera de servicio.

Los manifestantes también demandaron una solución a una presunta contaminación que produce la estación de combustibles conocida como Nativa.

Osvaldo Estévez, presidente de la junta de Vecinos del barrio Mil Flores, que forma parte de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, dijo que la estación de combustibles Nativa ha tenido dos derrames en los últimos cinco años y ha infectado 11 pozos de los cuales se abastecen de agua.

Se recuerda que la expedición de títulos en Los Tres Brazos se inició antes del 2020 a través de una venta que hizo la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), con la compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), lo cual ha sido calificada como una estafa y se ventila en los tribunales penales.

Reductores de velocidad para desaprensivos

Los munícipes de Los Tres Brazos también demandaron de la Alcaldía de Santo Domingo Este la colocación de reductores de velocidad en la avenida frente a la ciudad educativa por el peligro que representan los vehículos, cuyos conductores no disminuyen su paso, como establece la ley cuando se transita por centros de enseñanza.

Las juntas de vecinos, la coordinadora de organizaciones y la Comisión de los Derechos Humanos, indicaron que los apagones son de 8 y 9 horas todos los días y pese a las altas facturas que, afirman, les llega por el servicio.

Milciades Geraldo, miembro de la coordinadora de organizaciones que formó parte de la convocatoria de la protesta, dijo que marchan por mejor calidad de vida para los residentes.

Los detalles de sus demandas

Indicó que exigen la reparación de la planta de tratamiento que tiene varios años dañada y que se ha convertido en un foco de contaminación produciendo enfermedades como dengue, malaria y males respiratorios.

También demandaron la construcción del liceo Guillermina Uribe para que más de 500 estudiantes que reciben docencia en un lugar alquilado, sin condiciones, puedan recibir el pan de la enseñanza en condiciones dignas.

"Caminamos, además, para que el Gobierno venga en auxilio de la comunidad y titule una vez y por todas a todos los moradores. Llevamos más de 10 años luchando por una titulación y todavía el Gobierno no ha hecho presencia en esta comunidad", dijo Geraldo.

La marcha que fue vigilada por agentes de la Policía Nacional para prevenir incidentes.