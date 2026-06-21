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plantación marihuana Ocoa
plantación marihuana Ocoa

VIDEO | Desmantelan otra plantación de marihuana en San José de Ocoa; la mayor hasta ahora en el país

La plantación estaba en las lomas del distrito municipal El Pinar, donde recientemente también fue destruido otro campo de cultivo

Las autoridades han interrogado a más de 10 personas entre haitianos y dominicanos

    Las autoridades dominicanas desmantelaron una plantación de marihuana de más de 15,000 plantas en una zona montañosa de San José de Ocoa, convirtiéndose en la mayor incautación de este tipo registrada hasta ahora en la República Dominicana.

    La extensa siembra fue encontrada en las lomas del distrito municipal El Pinar, a unos 25 kilómetros al norte de donde recientemente las autoridades habían decomisado otra plantación con más de 3,500 plantas.

    La operación fue realizada por unidades especiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), miembros del Ministerio Público y organismos de inteligencia del Estado, quienes durante varios días llevaron a cabo labores de vigilancia, rastreo y sobrevuelos con drones para localizar el cultivo ilegal.

    Más de 70 agentes participaron en el operativo, que se extendió durante tres días para ejecutar el protocolo de incautación y retiro de las plantas, además de herramientas e insumos utilizados para la producción, secado, dosificación y distribución del vegetal.

    El vocero de la DNCD, Carlos Devers, dijo en rueda de prensa este domingo que, en total, fueron confiscadas 15,392 plantas de presunta marihuana.

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    Dentro del centro de acopio que desmantelaron, se ocuparon 17 garrafones y varias cajas con marihuana, así como trituradoras, tanques, fertilizantes, paneles solares, una prensa hidráulica, balanzas, bombas de fumigación y otros equipos utilizados por la estructura criminal.
    Dentro delcentro de acopio que desmantelaron, se ocuparon 17 garrafones y varias cajas con marihuana, así como trituradoras, tanques, fertilizantes, paneles solares, una prensa hidráulica, balanzas, bombas de fumigación y otros equipos utilizados por la estructura criminal. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)
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    15,392 plantas de presunta marihuana fueron descomisadas.
    15,392 plantas de presunta marihuana fueron descomisadas. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

      Durante la intervención también fue allanada una vivienda que funcionaba como centro de acopio, donde se ocuparon 17 garrafones y varias cajas con marihuana, así como trituradoras, tanques, fertilizantes, paneles solares, una prensa hidráulica, balanzas, bombas de fumigación y otros equipos utilizados por la estructura criminal.

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      Más de 10 personas han sido interrogadas

      La DNCD informó que el Ministerio Público y los organismos investigativos han interrogado a más de diez personas, entre dominicanos y haitianos, como parte de las pesquisas.

      Las autoridades creen que este hallazgo guarda relación con el reciente decomiso de otra plantación en la misma zona, caso por el cual tres hombres permanecen en prisión preventiva.

      "El desmantelamiento de este enorme cultivo de marihuana constituye la mayor incautación de este tipo en la historia de la República Dominicana", dijo Devers.

      Las plantas fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizará el conteo final y la determinación del peso total del cultivo decomisado.

      Mientras avanzan las investigaciones, los organismos de seguridad mantienen presencia permanente en la zona para identificar a otros posibles responsables y fortalecer el proceso judicial derivado de este histórico decomiso.

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        La comunicación social para mí no es solo una carrera, es una forma de darle voz a quienes no la tienen.