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Onguito Wa detenido
Onguito Wa detenido

San Cristóbal: Onguito Wa fue apresado junto a otro hombre con un "arma ilegal"

Se desplazaban en una yipeta, donde se incautó una pistola Glock 19 con 17 cápsulas calibre 9 milímetros, de acuerdo a la Policía

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    San Cristóbal: Onguito Wa fue apresado junto a otro hombre con un arma ilegal
    "Onguito Wa" y otro hombre fueron apresados, tras la ocupación de una pistola presuntamente ilegal. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este domingo sobre la detención del exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como "Onguito Wa", y de otro hombre, tras la ocupación de una pistola que afirma era portada de manera ilegal durante un operativo realizado en la provincia San Cristóbal.

    Según el informe preliminar, junto al artista fue arrestado Ángel Gabriel Rosario de la Rosa, de 36 años, cuando ambos se desplazaban en una yipeta Honda CR-V negra por la calle Sánchez Vieja, en el sector Doña Ana.

    La institución indicó que la intervención fue realizada por agentes de la Dirección Regional San Cristóbal como parte de labores preventivas y de inteligencia desarrolladas en la zona.

    Acciones de la Policía Nacional y evidencias incautadas

    • Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon una pistola Glock 19 que se encontraba debajo del asiento trasero izquierdo. El arma estaba acompañada de un cargador y 17 cápsulas calibre 9 milímetros.

    De acuerdo con las autoridades, las verificaciones realizadas determinaron que la pistola era portada sin la documentación legal correspondiente, por lo que fue incautada.

    La Policía señaló que los detenidos, junto con la evidencia ocupada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el caso.

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    Infografía
    Onguito Wa y lo decomisado. (FUENTE EXTERNA)
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