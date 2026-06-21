Familiares, amigos y comunitarios de la señora Norma López Díaz, de 60 años de edad, realizaron este domingo una protesta en la Autopista Las Américas para exigir a las autoridades mayores esfuerzos en su búsqueda. Desapareció hace 17 días.

La manifestación incluyó la paralización parcial del tránsito en la importante vía, provocando largos taponamientos vehiculares.

Los participantes reclamaron que se les permita acceder a las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y del peaje de Las Américas, las cuales consideran fundamentales para establecer el recorrido realizado por la señora antes de desaparecer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/21062026-paralizan-autopista-de-las-america-en-reclamo-de-informacion-steven-curiel-f0bfa235.jpg El tapón se extendió casi dos kilómetros. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/21062026-paralizan-autopista-de-las-america-en-reclamo-de-informacion-steven-curiel4-3dc1e8e6.jpg Los manifestantes reclaman a las autoridades que se esclarezca la desaparición. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/21062026-paralizan-autopista-de-las-america-en-reclamo-de-informacion-steven-curiel6-7a758c35.jpg Agentes de la Poliica fueron enviados al lugar. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/21062026-paralizan-autopista-de-las-america-en-reclamo-de-informacion-steven-curiel2-2dc85e90.jpg La protesta duró cerca de 40 minutos. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) ‹ >

Miguel de la Cruz, familiar de López Díaz, explicó que han cumplido con todos los procedimientos requeridos por las autoridades, incluyendo la denuncia ante la Policía Nacional y la obtención de documentos del Ministerio Público para solicitar las imágenes de vigilancia.

"Estamos esperando una respuesta del 9-1-1 y de la Policía. Hicimos la denuncia y conseguimos los documentos que nos solicitaron, pero todavía no tenemos acceso a las cámaras. Hace unos días encontraron un calzado de ella en esta zona y necesitamos saber hacia dónde se dirigió", expresó De la Cruz.

Según relató, motoristas del área aseguran haber visto a la mujer caminando por la autopista en dirección al este, por lo que los familiares consideran que las grabaciones podrían aportar información clave para determinar su paradero.

Por su lado, Youanky Adonis Castillo López, hijo de la desaparecida, hizo un llamado a las autoridades para que colaboren con la familia en la búsqueda.

La señora tiene principio de Alzheimer

"Mi madre tiene 60 años y presenta principios de Alzheimer. En ocasiones anteriores había salido sola de la casa, pero nunca había permanecido desaparecida durante tantos días. Necesitamos ayuda para saber qué pasó y dónde está", manifestó.

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El joven indicó que ha visitado centros donde son llevadas personas sin identificar y que también se han realizado búsquedas en distintas zonas, incluyendo operativos con buzos, sin obtener resultados.

Los familiares informaron que Norma López Díaz salió de su residencia en el sector Valiente y desde entonces no han tenido noticias sobre su ubicación. Ante la falta de respuestas, decidieron realizar la protesta para llamar la atención de las autoridades y agilizar las investigaciones.