Alcaldía de Santiago impulsa programa para preservar la cultura y tradiciones de los barrios

El proyecto de la alcaldía de Santiago contempla la creación de núcleos culturales y un inventario que documentará tradiciones. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía de Santiago puso en marcha este sábado el programa "Cultura Territorial, Barrios y Comunidades", una iniciativa orientada a identificar, documentar y promover las expresiones culturales presentes en los distintos sectores del municipio.

El lanzamiento tuvo lugar en el Ensanche Bermúdez, donde se desarrolló una jornada que reunió a residentes de diferentes edades en torno a actividades artísticas, recreativas y deportivas.

El programa contempla la creación de Núcleos Culturales Comunitarios y la elaboración de un Inventario Cultural de Santiago, con el propósito de registrar tradiciones, manifestaciones artísticas, personajes populares, expresiones gastronómicas e historias vinculadas a los barrios y comunidades.

Integración de la comunidad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/e3ffc3fe-396e-4e58-a9f6-c12ffa2d01f3-12c21f03.jpg El proyecto está pensado para los niños. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/7126b87b-cc2a-40ae-99d1-7e1007ef9dcd-2dc1c125.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/21/75ed6cf8-3a76-4c53-8ef1-3ab3290dce37-2f72bb27.jpg ‹ >

La iniciativa surge en un contexto en el que gestores culturales y líderes comunitarios han señalado la importancia de preservar costumbres y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los sectores populares y que corren el riesgo de desaparecer con el paso de las generaciones.

Entre los objetivos figura acercar a niños y jóvenes a elementos culturales que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de sus comunidades, permitiendo que conozcan juegos tradicionales, expresiones artísticas, relatos históricos y manifestaciones culturales que marcaron a generaciones anteriores.

Durante la jornada se realizaron presentaciones musicales y artísticas, además de juegos tradicionales, actividades comunitarias y competencias deportivas con la participación de residentes del sector.

La directora de Cultura y Educación Ciudadana del cabildo, Yaniris Altagracia Espinal Jorge, explicó que el programa trabajará directamente con las comunidades para identificar y promover los elementos que forman parte de su patrimonio cultural.

Según lo informado, las actividades se extenderán de manera gradual a otros barrios y comunidades de Santiago como parte del desarrollo del programa cultural municipal.

La preservación de las tradiciones barriales es considerada por diversos sectores culturales como una herramienta para fortalecer la identidad local y garantizar que las nuevas generaciones conozcan aspectos de la historia y las costumbres que han caracterizado a las comunidades santiagueras.