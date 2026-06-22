Cae uno de los implicados en asalto en Dajabón donde sustrajeron prendas por RD$1.8 millones

El detenido fue identificado como Natali Fernández Moreno, alias "Fabián", de 36 años, residente en el paraje La Vigía, provincia Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que fue arrestado uno de los presuntos implicados en un violento atraco en el que dos ciudadanos fueron heridos y despojados de prendas y objetos valorados en más de 1.8 millones de pesos, en un hecho ocurrido en el municipio cabecera de la provincia Dajabón.

De acuerdo a una nota de prensa, el detenido fue identificado como Natali Fernández Moreno, alias "Fabián", de 36 años, residente en el paraje La Vigía.

El atraco en Dajabón

Natali fue arrestado por agentes de la División de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (Dicrim), adscritos a la Dirección Regional Noroeste.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió la madrugada del pasado 16 de junio, cuando las víctimas fueron interceptadas por dos individuos armados con pistolas y armas blancas al llegar a una vivienda ubicada en la calle Dulce de Jesús Senfleur.

Según la Policía, los agresores sustrajeron dos cadenas de oro con sus respectivas medallas, valoradas en aproximadamente 1,800,000, además de un teléfono celular iPhone 16 valuado en 1,400 dólares, documentos personales y tarjetas bancarias.

Proceso judicial

Durante el asalto, una de las víctimas resultó con una herida contusa en la cabeza y la otra con una herida por arma blanca, por lo que ambas tuvieron que recibir asistencia médica.

La Policía Nacional informó que Fernández Moreno será puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar al segundo implicado en el caso.