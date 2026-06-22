Autoridades preparan informe preliminar del accidente aéreo en La Romana en que murieron dos pilotos

Restos de la aeronave modelo GALX matrícula N318JF tras el accidente ocurrido el 7 de junio durante una maniobra de aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) mantiene abierto el proceso de investigación en torno al accidente aéreo que ocurrió el pasado 7 de junio en el aeropuerto internacional de La Romana.

El presidente del organismo, Pedro Alberto Piña, explicó hoy a Diario Libre que continúan recopilando información para elaborar un informe preliminar sobre el siniestro.

Indicó que, conforme a las normas de la comisión, adscrita a la Junta de Aviación Civil (JAC), la entidad dispone de 30 días, a partir de la fecha del accidente, para publicar la primera parte de la investigación.

"Todavía estamos recolectando información (...) Tenemos 30 días para hacer un informe preliminar", precisó.

Como parte de la investigación, las autoridades recuperaron la caja negra de la aeronave para ser analizada en los Estados Unidos, conforme a los protocolos internacionales establecidos. La información contenida en este dispositivo será determinante para reconstruir los últimos momentos del vuelo y establecer las circunstancias que provocaron el siniestro

El accidente ocurrió después de que la aeronave tipo jet privado, matrícula N318JF y modelo GALX, reportara una situación de emergencia cuando se encontraba a unas 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

Tras emitir la alerta, la tripulación inició el retorno hacia el aeropuerto local, pero el avión se estrelló durante la maniobra. En la aeronave solo viajaban el piloto Erick Javier Diago, de 39 años y el copiloto Rudy Ghazal, de 34, quienes fallecieron en la escena.

El avión se accidentó en momentos en que realizaba una operación privada para trasladarse a Austin, Texas, desde donde recogería al exreceptor de las Grandes Ligas, Yadier Molina, y a su familia, para trasladarlos a Puerto Rico.

El jet, de matrícula estadounidense, había llegado al país para abastecerse de combustible antes de partir hacia su destino.

Investigación conjunta

Además de la CIAA, en la investigación sobre las causas del siniestro participan organismos especializados de los Estados Unidos, debido al origen de la aeronave.

Así lo explicó el presidente de la JAC, Héctor Porcella, quien señaló que los fabricantes de los motores del avión son de Israel y Canadá, por lo que representantes de ambos países también han sido invitados a participar en el proceso investigativo.

"Entre todos ellos recopilan la información que necesitan y, eventualmente proceden hacer un informe final", precisó el funcionario durante una entrevista en el programa A Diario.

Finalmente, Porcella subrayó que este tipo de investigaciones requieren un análisis exhaustivo de evidencias técnicas, por lo que los resultados no pueden obtenerse de manera inmediata.