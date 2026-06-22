Denuncian peligro por carreras clandestinas de motoristas en el centro de San Francisco de Macorís

Captura de un video en el que se puede observar las carreras y las maniobras de motoristas en San Francisco de Macorís.

Conductores y peatones de las principales vías de comunicación terrestre de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, denunciaron el peligro que representa la masiva presencia de motociclistas que se congregan en pleno centro de la ciudad para realizar competencias clandestinas y maniobras temerarias.

De acuerdo con los denunciantes, la situación se concentra principalmente en las avenidas Libertad y Frank Grullón, dos de las principales arterias viales del municipio, donde decenas de motociclistas se congregan para participar en los denominados "circuitos", los cuales son transmitidos en vivo por diversas plataformas digitales.

Según las denuncias, realizadas de manera anónima por temor a represalias, estas actividades convierten las referidas avenidas en improvisadas pistas de carreras, poniendo en riesgo la seguridad de conductores, peatones y comerciantes que transitan por la zona.

Asimismo, sostienen que en estas competencias participan motocicletas de distintos tipos, incluidas algunas de alto cilindraje, cuyos conductores desafían abiertamente las normas de tránsito mientras recorren las vías a alta velocidad.

Los fines de semana

Según explicaron, estas concentraciones se producen de manera recurrente durante los fines de semana sin que se observe una intervención efectiva de las autoridades, pese a desarrollarse en una de las zonas de mayor circulación vehicular y peatonal de la ciudad.

La preocupación se ha extendido a las redes sociales, donde numerosos usuarios han advertido sobre el peligro que representan estas prácticas y han reclamado acciones urgentes para prevenir accidentes que podrían tener consecuencias fatales.

Ante esta problemática, los denunciantes hicieron un llamado a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y a la Policía Nacional para que intervengan de manera inmediata en las avenidas afectadas.