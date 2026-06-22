Capturan hombre que intentó introducir "pelotas de droga" hacia el centro de corrección de La Vega

Varias pelotas "palomas" llenas de una sustancia que se presume es droga incautadas a un hombre que intentó lanzarla al centro penitenciario El Pinito en La Vega. ( DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CORRECCIONALES (DGSPC) )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó este lunes sobre la detención de un hombre que intentó introducir varias pelotas ("palomas") llenas de una sustancia que, por sus características físicas, olor y textura, se presume es droga.

El hecho ocurrió hoy cuando el personal de seguridad del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) XVI, El Pinito deLa Vega, capturó al individuo mientras intentaba introducir bolas de las denominadas "palomas" lanzándolas desde un motor en marcha.

La DGSPC explicó en nota de prensa que, a las 11:20 a.m., la seguridad de centro junto a la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) capturaron y pusieron a disposición de la fiscalía de La Vega al individuo.

Según la DGSPC el nombre del hombre se omite temporalmente por razones legales.

"El hombre se trasladaba en un motor marca Honda, verde, con una mochila negra en su espalda, la cual contenía cuatro pelotas más. En ese sentido, al momento de la detención procedimos a llamar a la fiscalía de esta ciudad para destapar las pelotas y culminar con el proceso", reza la nota.

Otros sometimientos

La institución sometió a la justicia en días recientes a una madre que intentó introducir drogas junto a una menor de 11 años de edad al CCR-23 Las Parras, ubicado en el municipio de Guerra en Santo Domingo.

En ese caso, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a la señora Mercedes Ogando Montero, que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

La DGSPC reiteró que continuará combatiendo toda práctica ilícita en los centros penitenciarios, los cuales deben verse libres de drogas.

"Estamos trabajando para que los internos puedan desenvolverse en un ambiente de dignidad y puedan dar tranquilidad a sus familias y a la sociedad", aseguró Roberto Santana, titular de la institución.