Es un sargento del Ejército el detenido por la muerte de su pareja en el parqueo del Darío Contreras

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dijo que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este lunes sobre el arresto de un sargento mayor del Ejército de la República Dominicana, identificado como Tony Vallejo Méndez, señalado como presunto responsable de la muerte a tiros de su compañera sentimental, ocurrida en el estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este.

El hecho se produjo en horas de la madrugada, cuando la víctima, Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, fue atacada al llegar en un vehículo al parqueo del centro de salud.

La institución indicó que el detenido fue localizado la tarde de este lunes en el Hospital Municipal Ciudad Juan Bosch, también en Santo Domingo Este, donde recibe atenciones médicas y permanece bajo custodia policial.

Durante el incidente, también resultó herida la señora Marilenmy Cuello, de 45 años, quien, de acuerdo al director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, Andy de León, recibe asistencia médica en el centro.

"En este momento esta paciente está en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente, siendo atendida y recibiendo todas las atenciones necesarias para mantenerla con vida. El diagnóstico es reservado", manifestó el director.

Investigaciones del caso

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Vallejo Méndez fue trasladado al centro de salud de Ciudad Juan Bosch por familiares, debido a un cuadro de presunta intoxicación asociado al consumo de alcohol u otra sustancia, aspecto que se encuentra en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dijo que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

Sobre el hecho

El director del hospital Darío Contreras aclaró que el hecho se produjo en el área de estacionamiento, fuera de la Emergencia, cuando una mujer ingresó al centro conduciendo un vehículo y fue seguida por una persona que se desplazaba en una motocicleta.

"Entró una señora en un vehículo. Subsiguientemente, una persona en un motor entró y le solicitó que le diese su teléfono", explicó De León en un material audiovisual.

Según relató, el individuo realizó varios disparos, provocando la muerte de la conductora del vehículo y las heridas a la señora Cuello, que salía de las instalaciones al momento del hecho.