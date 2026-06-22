Embajadores de Francia y la Unión Europea recorren Dajabón; observan dinámica fronteriza con Haití

Los embajadores Raúl Fuentes y Sonia Barbi junto al alcalde Santiago Riverón en un recorrido por el mercado de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Los embajadores de Francia y de la Unión Europea en la República Dominicana realizaron este lunes un recorrido por distintos puntos de la zona fronteriza de Dajabón, donde pudieron conocer de cerca la realidad social, migratoria, comercial y de seguridad que vive este municipio limítrofe con Haití.

La visita de los diplomáticos formó parte de una agenda orientada a constatar el funcionamiento de la frontera y evaluar los proyectos de cooperación que se desarrollan en esta zona considerada estratégica para las relaciones entre República Dominicana, Haití y la comunidad internacional.

Durante su recorrido, Raúl Fuentes, representante de la Unión Europea, y Sonia Barbi, embajadora de Francia, sostuvieron un encuentro con el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, con quien conversaron sobre diversos temas vinculados al desarrollo local, la migración haitiana, la convivencia fronteriza y los desafíos que enfrenta el municipio como puerta de entrada y salida entre ambas naciones.

Realidad social y desafíos en Dajabón

En la reunión, las autoridades locales expusieron parte de la realidad que vive el municipio, marcado por una intensa interacción comercial y humana con Haití, pero también por retos asociados al control migratorio, la seguridad, los servicios públicos y la necesidad de mayores inversiones para fortalecer el desarrollo de la provincia.

Posteriormente, los representantes europeos visitaron el paso fronterizo que conecta a la República Dominicana con Haití, donde observaron el funcionamiento de los controles establecidos por las autoridades dominicanas, así como los mecanismos de seguridad y gestión migratoria implementados en esa área.

La agenda incluyó además un recorrido por el puente binacional y las instalaciones del Mercado Fronterizo de Dajabón, una infraestructura construida con apoyo de la Unión Europea y el Gobierno dominicano, que se ha convertido en uno de los principales espacios de intercambio comercial entre dominicanos y haitianos.

Intercambio comercial y cooperación

En ese escenario, los diplomáticos pudieron apreciar la dinámica económica que se genera en la zona, donde comerciantes, compradores y transportistas de ambos lados de la isla participan en una actividad que impacta directamente la economía de cientos de familias.

Los embajadores también visitaron el muro fronterizo, como parte de su interés en conocer las condiciones actuales de la línea divisoria y los proyectos vinculados a la seguridad, la cooperación y el desarrollo sostenible de la frontera.