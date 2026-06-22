Interior y Policía no precisa cantidad de droga desaparecida en caso que involucra a dos generales

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, mientras encabezaba la rueda de prensa de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana celebrada el lunes 22 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó este lunes que no tienen constancia de una cantidad específica de droga presuntamente desaparecida en un caso que mantiene bajo investigación a dos generales de la Policía Nacional y otros agentes vinculados a un operativo realizado en Haina, provincia San Cristóbal.

Al ser consultada sobre el avance de las pesquisas durante la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, la funcionaria indicó que el expediente está siendo encabezado por el Ministerio Público, por lo que evitó confirmar la cifra que ha circulado públicamente sobre el presunto faltante.

"La Policía hace sus pesquisas rutinarias internamente, así como movimientos. Hay cosas que están en investigación dentro de la Policía Nacional. En ese caso específico, donde se ha manejado públicamente una información que nosotros no podemos decir si se trató de una cantidad específica, porque de eso no tenemos constancia", expresó.

Te puede interesar La DNCD ocupa 133 paquetes de marihuana en el Puerto de Haina Oriental

Suspensión

Las declaraciones se producen luego de que la Policía Nacional suspendiera de sus funciones a los generales Eduardo Escalante Alcántara y Wandy Madé Montilla, investigados por su presunta vinculación en el hecho.

Escalante Alcántara se desempeñaba como director regional de la Policía en San Cristóbal, mientras que Madé Montilla dirigía la Regional Santo Domingo Este. Ambos fueron relevados de sus cargos en el marco de las investigaciones que desarrollan las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares, el caso también involucra a otros agentes policiales bajo investigación por la presunta sustracción de parte del cargamento, que habría sido encontrado oculto en compartimentos secretos de una camioneta Chevrolet negra.

Investigación en curso

Aunque de manera extraoficial ha circulado la versión de que la investigación está relacionada con la desaparición de más de 200 paquetes de cocaína, hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre los hallazgos de la investigación ni sobre el número de personas bajo escrutinio, más allá de las suspensiones anunciadas por la Policía Nacional.

El Ministerio Público continúa las indagatorias para determinar las circunstancias del caso y establecer posibles responsabilidades.