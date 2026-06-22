Coordinamoto impulsa regulación de motoconchistas y uso de casco homologado

Lanzamiento del plan de educación y orientación de motoconchistas. ( DIARIO LIBRE / JOLIVER BRITO )

La Coordinadora Nacional de Motoconchistas (Coordinamoto) continúa desarrollando jornadas de orientación en distintas provincias del país con el objetivo de promover la regulación de los conductores, fomentar el uso del casco homologado y fortalecer la seguridad vial.

Durante un encuentro con conductores de motocicletas, celebrado la mañana de este lunes, José Ureña, presidente de Coordinamoto, afirmó que la iniciativa busca organizar a los motoconchistas y garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación vigente.

Explicó que uno de los principales ejes del programa es la concienciación sobre la importancia del casco homologado para los conductores, mientras se estudian alternativas para abordar el uso de este equipo de protección por parte de los pasajeros, tomando en cuenta aspectos relacionados con la higiene y la seguridad.

"Desde el principio hemos respaldado el uso del casco homologado para el conductor. En el caso del pasajero, estamos trabajando para encontrar mecanismos que permitan su implementación de manera adecuada", expresó.

Jornadas educativas para los motoconchistas

Ureña indicó que las jornadas educativas incluyen temas relacionados con la prevención de accidentes, la educación vial y el contenido de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con énfasis en la regulación de los motoconchistas.

Asimismo, sostuvo que es necesario combatir la operación de paradas ilegales y fortalecer los mecanismos de control para garantizar que quienes prestan el servicio de motoconcho lo hagan dentro del marco legal establecido.

El dirigente valoró el apoyo recibido por parte de las autoridades en el proceso de organización del sector y destacó la colaboración interinstitucional para avanzar en la formalización de miles de conductores en todo el territorio nacional.

Las jornadas de orientación forman parte de un plan nacional que busca mejorar las condiciones de trabajo de los motoconchistas, reducir los accidentes de tránsito y promover una cultura de mayor responsabilidad en las vías públicas.

Motoristas apoyan la iniciativa

Roberto Reinoso, uno de los motoristas que asistió a la reunión de Coordinamoto, expresó estar de acuerdo con la iniciativa de la entidad y comentó que tanto él como sus colegas aprendieron mucho.

"La reunión celebrada hoy me pareció muy positiva porque se abordaron temas que nos ayudan a tomar mayor conciencia a nosotros, los motoconchistas que transitamos diariamente por las calles. Aprendimos muchas cosas, especialmente sobre la importancia de utilizar un casco certificado y homologado, tal como lo establece la Ley 63-17 en su artículo 151", afirmó Reinoso.

El joven agregó que, si bien muchos motoristas han violado la ley y se han visto involucrados en problemas, estos representan una minoría, mientras que la mayoría la respeta y desea hacer las cosas correctamente.

"Les aconsejo a mis colegas motoristas de todo el país que respeten los semáforos, no crucen en rojo, no circulen por los elevados y que actúen de manera responsable. No hagan las cosas mal, porque así todo sale mejor", indicó el motorista.