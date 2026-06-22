Tres hombres fueron rescatados la tarde de este lunes luego de quedar atrapados en la parte superior de unos antiguos silos de almacenamiento de alimentos pertenecientes al Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) en el municipio de La Vega, mientras presuntamente desmontaban unas estructuras metálicas en el lugar sin autorización de las autoridades.

De acuerdo a lo informado por el general César Arturo Abreu, intendente del Cuerpo de Bomberos de La.Vega, las tres personas se encontraban a unos 35 metros de altura cuando la escalera utilizada para acceder a la cima de la estructura colapsó, dejándolos sin posibilidad de descender.

Explicó que los hombres habrían estado cortando una tuberías y barras metálicas de los almacenes.

Indicó que durante la acción retiraron una tubería que antiguamente servía para transportar granos hacia los depósitos, sin percatarse de que esta estaba soldada y sostenía parte de la vieja escalera de acceso.

Abreu detalló que al desprenderse la tubería, la escalera cayó al vacío junto con parte de la estructura metálica, dejando a los tres hombres atrapados en la parte superior de los silos.

Informó que las labores de rescate se extendieron por aproximadamente una hora y concluyeron sin que se reportaran personas lesionadas.

Detalles sobre la estructura y su demolición

El incidente provocó preocupación entre residentes y transeúntes que observaron el rescate de los hombres desde la parte superior de la estructura, cuya altura equivale a un edificio de más de diez pisos.

Los silos formaban parte de las instalaciones de almacenamiento de granos de Inespre y eran utilizados para conservar productos como arroz, habichuelas y café.

Actualmente, la estructura está siendo demolida como parte de los trabajos de adecuación de terrenos donde se proyectan nuevas obras deportivas vinculadas a la preparación de instalaciones para eventos internacionales.

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