'La persiguió para que no lo denunciara', dice madre de mujer ultimada por su pareja en el Darío

El incidente ocurrido en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

"Ella fue a curarse y él la persiguió para que no lo denunciara", afirmó este lunes Teodora Sánchez, madre de Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo, la mujer que murió baleada en el área de estacionamiento de la emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, supuestamente por su pareja.

Por el caso la Policía arrestó a Tony Vallejo Méndez, sargento mayor del Ejército de la República Dominicana y pareja de la víctima.

De acuerdo a lo que contó la señora, su nieto mayor le dijo que Nancy y su pareja habían tenido un altercado antes de la tragedia.

"El hijo más grande me dice que tuvieron un altercado en la casa y ella fue a curarse y él la persiguió para que no lo denuncie", expresó Sánchez a Telenoticias.

Sospechaban del esposo

De su lado, Reyna Gálvez, hermana de Nancy, aseguró que desde las primeras horas del día sospechaba de su cuñado.

Gálvez ofreció declaraciones al canal CDN mientras esperaba la entrega del cuerpo de su hermana en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), cuando aún no se había informado sobre la detención del militar.

Relató que Vallejo Méndez era una persona "muy celosa" y afirmó que la pareja había sostenido una discusión antes de salir de su residencia.

También indicó que, tras el incidente, el hombre llamó a una de las hijas de la víctima para informarle que su madre había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Darío Contreras.

La hermana de la víctima explicó que, al no poder comunicarse con Nancy ni con su pareja, ambos con sus teléfonos apagados, los familiares iniciaron una búsqueda en distintos centros de salud.

Nancy Sánchez Gálvez de Vallejo era madre de cinco hijos, incluidos dos menores de 9 y 13 años procreados junto al hoy detenido.

La familia residía en la zona de autopista Las Américas, según indicó su hermana.

Arresto e investigación

La Policía Nacional informó la tarde de este lunes el arresto de Tony Vallejo Méndez, señalado como presunto autor de la muerte a tiros de su compañera sentimental y de herir a Marilenmy Cuello, de 45 años, quien salía del hospital y recibe asistencia médica en cuidados intensivos.

De acuerdo con la institución, el detenido fue localizado en el hospital de Ciudad Juan Bosch, donde fue llevado por familiares debido a un cuadro de presunta intoxicación asociado al consumo de alcohol u otra sustancia, aspecto que continúa bajo verificación. Esta noche fue trasladado al hospital Central de las Fuerzas Armadas.

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, dijo que continúa las investigaciones para precisar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

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