Ocupan más de ocho mil gramos de droga y arrestan a 28 personas en Santiago

Agentes de la DNCD requisan a varios hombres durante los operativos contra el microtráfico en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes sobre la incautación de 8,780 gramos de droga y el arresto 28 personas en distintos operativos contra el microtráfico en Santiago.

De acuerdo a una nota de prensa, en total se decomisaron 8,218 gramos de presumiblemente cocaína, 559 de marihuana, 10 dosis de crack y 19 pastillas de éxtasis.

Allanamientos

Durante las operaciones, agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público ejecutaron 11 allanamientos y más de 40 operativos en los barrios de El Hoyo de Bartola, Los Santos, Ensanche Bolívar, El Ciruelito, Las Tres Cruces, Camboya, Buenos Aires Gurabo, Ensanche Bermúdez, Los Salados, Vuelta Larga, y Cienfuegos.

La DNCD indicó que los operativos se realizaron también en los sectores Bella Vista, Arroyo Hondo, Los Jazmines, Pekín, Villa Olímpica, Jacagua, Licey al Medio, Tamboril, San José de las Matas, entre otras localidades.

Entre los arrestados figuran José Morales Suárez y Dawi Heriberto García, quienes figuran con registros por venta y tráfico de sustancias narcóticas.