Entregan más de mil firmas al Gobierno para pedir eliminación de protocolo migratorio en hospitales

El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH), quien acudió este lunes 22 de junio al Palacio Nacional a entregar más de 1,000 firmas recolectadas en petición de que se derogue el protocolo migratorio aplicado en hospitales públicos. ( FUETE EXTERNA )

El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) entregó este lunes en el Palacio Nacional más de 1,000 firmas ciudadanas en respaldo a una petición dirigida al presidente Luis Abinader para que sea derogado el protocolo migratorio aplicado en hospitales públicos del país.

La iniciativa, respaldada por más de 70 organizaciones sociales, comunitarias, religiosas y de derechos humanos, plantea que los centros de salud deben mantenerse como espacios seguros donde prevalezca el acceso a la atención médica y la protección de la vida, sin importar la condición migratoria de los pacientes.

Durante la entrega del documento, representantes del colectivo expresaron su preocupación por la presencia de agentes migratorios en hospitales públicos, al considerar que esta práctica puede desalentar a personas vulnerables a buscar atención médica oportuna.

"Una sala de partos no es lugar para desarrollar la política migratoria. Cuando una mujer embarazada, una madre recién parida o una familia con niños evita ir al hospital por miedo, se está poniendo en riesgo la vida y la salud pública", manifestaron.

Entidades que respaldan la solicitud

Entre las entidades que respaldan la solicitud figuran Cáritas Arquidiocesana, Participación Ciudadana, Casa Abierta, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf), la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), Foro Ciudadano, CE-Mujer, Médicos del Mundo, Obmica, RedAfros y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), entre otras.

El colectivo sostuvo que la aplicación de controles migratorios dentro de los hospitales afecta especialmente a mujeres embarazadas, niños, personas migrantes haitianas y dominicanos de ascendencia haitiana, quienes, según afirman, podrían enfrentar situaciones de discriminación o perfilamiento racial.

Asimismo, señalaron que la Constitución dominicana reconoce la salud como un derecho fundamental y que corresponde al Estado garantizar el acceso universal y no discriminatorio a los servicios médicos.

Aunque reconocieron la facultad del Estado para gestionar la política migratoria, insistieron en que esa responsabilidad debe ejercerse respetando los derechos fundamentales y sin comprometer la atención sanitaria.

"La gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios donde se protege la vida. Los hospitales deben ser espacios seguros para todas las personas en territorio dominicano", indicaron.

Llamado al Gobierno

El CMDH llamó al Gobierno a retirar el protocolo migratorio vigente en los hospitales públicos, sacar a los agentes de Migración de los centros de salud y promover un proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, personal sanitario y organismos especializados para construir políticas migratorias compatibles con la salud pública, la dignidad humana y la no discriminación.