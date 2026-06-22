Roberto Álvarez aboga por más cooperación frente a los desafíos regionales

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez (centro), durante su participación en el acto conmemorativo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participó en el acto conmemorativo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde destacó la vigencia de la cooperación entre las naciones americanas y llamó a fortalecer los mecanismos de concertación regional frente a los desafíos actuales.

Álvarez asistió al evento en representación del presidente de la República, Luis Abinader, y transmitió un mensaje del mandatario dominicano a los jefes de delegaciones participantes.

De acuerdo con una nota de prensa, el canciller resaltó que el Congreso convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826 constituyó el primer gran esfuerzo para construir mecanismos permanentes de entendimiento entre las nuevas repúblicas americanas.

Sin embargo, señaló que, dos siglos después, la capacidad de alcanzar consensos políticos duraderos continúa siendo uno de los principales retos de la región, pese a los avances tecnológicos y de comunicación logrados.

"Los desafíos del siglo XXI siguen exigiendo aquello que Bolívar comprendió con extraordinaria claridad: que las naciones de las Américas avanzan más cuando cooperan que cuando se aíslan", expresó.

Aboga por fortalecer la cooperación

Durante su intervención, Álvarez sostuvo que la respuesta a las limitaciones o imperfecciones de las instituciones internacionales no debe ser el aislamiento, sino el fortalecimiento de la cooperación y del multilateralismo.

Asimismo, afirmó que los mayores avances de las naciones americanas han surgido de la capacidad de alcanzar acuerdos aun en medio de las diferencias, por lo que exhortó a los países del continente a ejercer liderazgos que combinen visión estratégica y pragmatismo.

"Las generaciones que nos precedieron nos legaron la independencia. La cooperación debe ser uno de los grandes logros de nuestro tiempo. Ese es, quizás, el mensaje más actual del Congreso Anfictiónico", indicó.

El acto conmemorativo, organizado por el Gobierno de Panamá, sirvió como espacio para debatir sobre la utilidad del multilateralismo, la democracia, la paz, la seguridad, la cooperación internacional y los desafíos relacionados con la estabilidad política y socioeconómica de la región.